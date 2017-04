Stand: 24.04.2017 07:17 Uhr

Feuer in Poletto-Restaurant

In der Poletto Winebar im Hamburger Stadtteil Hoheluft-Ost hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Als die Feuerwehr an dem Restaurant im Eppendorfer Weg eintraf, standen zunächst das Außenmobiliar und ein Motorroller vor dem Restaurant in Flammen, wie NDR 90,3 berichtete. Dann sprang das Feuer durch eine beschädigte Scheibe auf die Innenräume über.

Nächtlicher Brand bei Poletto Hamburg Journal - 24.04.2017 19:30 Uhr In der Nacht zu Montag hat es in der Poletto Winebar in Hoheluft-Ost gebrannt. Vor allem der Außenbereich des Restaurants am Eppendorfer Weg war betroffen.







20 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen, auch die Ursache ist bisher unklar. Betreiber des Lokals ist der frühere Ehemann von Fernsehköchin Cornelia Poletto, Remigio Poletto.

