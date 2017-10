Stand: 01.10.2017 10:04 Uhr

Feuer in Hamburger Flüchtlingsheim

Nach einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Große Horst in Hamburg-Ohlsdorf gibt es erste Hinweise auf Brandstiftung. Das erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand am Samstagabend gegen 19 Uhr im ersten Stock eines zweigeschössigen Wohncontainers ausgebrochen.

Feuer in Flüchtlingsunterkunft NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.10.2017 09:00 Uhr Autor/in: Buchholz, Helene Nach einem Brand in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft soll es Hinweise auf Brandstiftung geben. Das sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.







Verletzt wurde niemand

Als die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Zwei Wohnungen seien zunächst unbewohnbar, zwei Familien wurden in anderen Einrichtungen untergebracht.

