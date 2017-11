Stand: 20.11.2017 08:21 Uhr

Fegebank kritisiert FDP-Ausstieg

Nach dem Ausstieg der FDP aus den Sondierungsgesprächen mit der Union und den Grünen in Berlin hat Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) die Liberalen scharf kritisiert: "Es legt den Verdacht nahe, dass die FDP die Entscheidung nicht erst gestern Nacht gefällt hat", sagte Fegebank am Montagmorgen im Gespräch mit NDR Info.

"Budenzauber und Populismus"

"Das ist für mich die Abteilung Budenzauber und Populismus." Sie habe kein Verständnis dafür, dass die FDP nach so "zähen und schwierigen Verhandlungen, bei denen die Grünen sicherlich den weitesten Weg zurückgelegt haben," den Ausstieg gewählt habe, sagte Fegebank.

Suding: "Keine liberale Handschrift erkennbar"

Hamburgs FDP-Vorsitzende Katja Suding verteidigte den Ausstieg ihrer Partei: "Weil wir Verantwortung haben für unsere Wähler, haben wir die Notbremse gezogen", sagte die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende. Trotz vieler Angebote habe keine gemeinsame Basis gefunden werden können. "Deswegen haben wir genau das getan, was wir vorher gesagt haben: Wir gehen nur dann in eine Regierung, wenn eine liberale Handschrift erkennbar ist. Das ist mit dem vorliegenden Sondierungspapier nicht der Fall."

Scholz auf Parteitag: SPD steht nicht bereit

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hatte am Sonnabend bei einem Landesparteitag in Wilhelmsburg noch einmal bekräftigt, dass die SPD nicht für die Bildung einer Bundesregierung bereit stehe. Bei einem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen müsse es Neuwahlen in Deutschland geben, sagte der stellvertretende Parteivorsitzende. "Wenn die das nicht schaffen, dann haben die sich blamiert und dann muss es Neuwahlen geben."

Scholz begründete den Gang der Sozialdemokraten in die Opposition nicht nur mit dem schlechten Wahlergebnis der Partei. Die künftige Regierung benötige als Gegenpart eine sozialdemokratische Opposition, die als künftige Regierung wahrgenommen werden könne - und nicht eine rechtspopulistische Partei.

