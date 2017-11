Stand: 02.11.2017 10:37 Uhr

Farbenfrohes Fantasie-Spektakel in Hamburg von Christian Kahlstorff, NDR.de

In der 25. Show seiner Geschichte macht der weltberühmte Artisten-Zirkus Cirque du Soleil Station in Hamburg. In der aktuellen Show "Ovo" entführen die Darsteller und Artisten die Zuschauer in die Welt der Insekten. Stehende Ovationen am Ende beweisen: Der kanadische Zirkus hat auch in der 25. Auflage seiner Geschichte nichts von seiner Faszination verloren.

Da ist das Ei! Gleich zu Beginn präsentierte das Ensemble des Cirque du Soleil in Hamburg das Corpus Delicti seiner aktuellen Revue "Ovo". Fliegen, Spinnen, Motten und alle Arten anderen Krabbelgetiers tummelten sich auf der Bühne der Barclaycard-Arena. In farbenfrohen zwei Stunden entführten die Artisten die Zuschauer in eine Insektenkolonie.

Klassische Zirkus-Dramaturgie clever verpackt

Dabei erzählte die Show-Choreographin Deborah Colker keine durchgängige Geschichte. Zwei Insekten-Clowns führen von Stück zu Stück. Verbunden waren die Auftritte durch eine lockere Geschichte um eine Fliege, die durch ein mysteriöses Ei viel Unruhe in die Welt der Einwohner bringt. Am Ende wurde der Eindringling nicht nur in die Kolonie aufgenommen, er fand sogar sein persönliches Liebesglück.

Körperbeherrschung jenseits der Vorstellungskraft

Ganz in der Tradition des Cirque du Soleil bildete diese Geschichte aber nur den - durchaus unterhaltsamen - Vordergrund für beeindruckende Artisten. Ob mit der Hand, mit dem Fuß oder dem Nacken: Die spektakuläre Körperbeherrschung jedes einzelnen Mitglied ließ immer wieder Raunen, Staunen und spontanen Applaus durch die Arena branden.

Zirkus ohne Tiere - mit fast echten Insekten

Die runde Bühne erinnerte dabei nur noch wenig an einen historischen Zirkus. Wie gewohnt kam der Abend völlig ohne echte Tiere aus. Etwas kribbelig mag es dem einen oder anderen Zuschauer dennoch geworden sein - spätestens bei der Trampolin-Nummer kurz vor Ende stand dem Publikum der blanke Neid ins Gesicht geschrieben.

Eine Frage bleibt leider ohne Antwort

Scheinbar für Menschen Unmögliches möglich zu machen, ist die Idee des Cirque du Soleil des Kanadiers Guy Laliberté. Das gelingt mit "Ovo" erneut und zur großen Freude des Publikums, das stehend aber nicht allzu lange Applaus spendete. Leider blieb alleine die Neugierde der Zuschauer, was denn nun in dem Ei ist, unbeantwortet. Aber vielleicht es auch ganz gut, dass wir Menschen nicht alles wissen, was da im Unterholz passiert. Bis 5. November gastiert der Zirkus noch in Hamburg. Danach geht es nach Berlin und Mannheim.

Cirque du Soleil: "OVO" feiert Hamburg-Premiere Hamburg Journal - 01.11.2017 19:30 Uhr Die kanadischen Weltklasse-Artisten vom Cirque du Soleil präsentieren ihre Show "OVO" in der Barclaycard Arena. Darin entführen sie die Zuschauer in die Welt der Insekten.







