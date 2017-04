Stand: 28.04.2017 23:16 Uhr

Fans von St. Pauli protestieren gegen G20-Gipfel

Die Fanszene des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (3:0) zu Aktionen gegen den am 7. und 8. Juli in Hamburg stattfindenden G20-Gipfel genutzt. Während der Partie am Freitagabend im Millerntor-Stadion waren einige Choreographien sowie Spruchbänder wie "#NoG20" oder "G20 to Hell" zu sehen.

Protestzug zum Karolinenplatz

Nach dem Abpfiff zogen etwa 2.700 Menschen vom Heiligengeistfeld durch das Karolinenviertel zu den Messehallen, dem Austragungsort des Treffens der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Bei der Abschlusskundgebung auf dem Tschaikowskyplatz waren nur noch rund 1.400 Teilnehmer dabei. Die Demonstration verlief nach Polizeiangaben friedlich und war gegen 22.30 Uhr beendet. Während des Proteszuges wurden allerdings vereinzelt Nebeltöpfe, Bengalos und Pyrotechnik gezündet. Die Polizei war mit rund 1.000 Beamten im Einsatz.

Verein nicht Veranstalter der Aktion

Medienchef Christoph Pieper wies darauf hin, dass der FC St. Pauli selbst nicht der Veranstalter vom sogenannten Action-Day sei. Alle Aktionen seien Folge eines Aufrufes der St.-Pauli-Fanszene. Zugleich betonte er jedoch, dass der Klub es grundsätzlich begrüßt, wenn es eine kritische Auseinandersetzung mit politisch relevanten Themen wie dem G20-Gipfel gebe. "Wir unterstützen jede Form von bunter und kreativer Meinungsäußerung", so der Clubsprecher.

