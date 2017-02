Stand: 11.02.2017 06:34 Uhr

Familie bei Autobahn-Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 261 in Höhe Hamburg-Marmstorf ist am Freitagnachmittag eine fünfköpfige Familie schwer verletzt worden. Die beiden Erwachsenen und die drei, sechs und zehn Jahre alten Kinder kamen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Wagen war aus zunächst unklarer Ursache von der Straße abgekommen, auf die Leitplanke gerutscht und hatte sich mehrfach überschlagen, bevor er auf dem Grünstreifen auf dem Dach zum Stehen kam. Warum der VW Caddy von der Straße abkam, ist bisher nicht geklärt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.02.2017 | 22:00 Uhr