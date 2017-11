Stand: 13.11.2017 17:28 Uhr

Fairplay: Schlepper-Fusion ohne Job-Verluste

Nach der Übernahme der Hamburger Schleppreederei Bugsier durch den bisherigen Konkurrenten Fairplay sollen keine Jobs gestrichen werden. Wie der Geschäftsführer der Reederei Fairplay, Walter Collet, am Montag mitteilte, wurde der Fusionsprozess vor wenigen Tagen abgeschlossen. Lediglich einige frei werdende Büro-Arbeitsplätze seien nicht wieder besetzt worden. Für den Kauf musste Fairplay nach Informationen von NDR 90,3 einen hohen zweistelligen Millionenbetrag aufbringen.

Fairplay: Fusion mit Bugsier ohne Jobverluste NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.11.2017 17:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Nach der Übernahme der Hamburger Schleppreederei Bugsier durch den vorigen Konkurrenten Fairplay sollen keine Jobs gestrichen werden. Fairplay will verstärkt im Ausland wachsen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fusion nach längerer Kooperation

Die Reederei kommt damit auf 100 Schiffe und mehr als 1.000 Beschäftigte. Die Übernahme sei als Fusion von zwei Traditionsunternehmen auf Augenhöhe zu sehen. Die Marke Bugsier werde weitergeführt. Sowohl Fairplay als auch Bugsier wurden vor mehr als 100 Jahren gegründet und sind bis heute im Familienbesitz geblieben. Faiplay und Bugsier arbeiten schon lange zusammen und betreiben unter anderem den Notschlepper "Nordic" in der Nordsee.

Fairplay will europaweit Aufträge annehmen

Es sei das Ziel von Fairplay, möglichst in jedem Hafen sich nur einem Konkurrenten gegenüberzusehen, so der Geschäftsführer. Um überhaupt am Markt sinnvoll auftreten zu können, benötigten Reedereien eine Mindestgröße und Mindestzahl von Schleppern. Bugsier ist bisher mit 28 Schleppern unter deutscher Flagge vor allem in deutschen Häfen aktiv, besonders in Hamburg und Bremerhaven. Fairplay dagegen tritt auch im Ausland an, etwa in Rotterdam, Antwerpen, Stettin und Gdingen.

Firmensitze sollen zusammengelegt werden

Fairplay will beide bisherigen Zentralen am Baumwall und in der Hafencity aufgeben und einen neuen Sitz beziehen, so Collet im Gespräch mit NDR 90,3. Kosten sparen ließen sich durch den Zusammenschluss zunächst dennoch kaum. Im größten deutschen Seehafen Hamburg erreicht Fairplay nunmehr mit acht Schleppern einen Marktanteil von rund 50 Prozent.

Außer Schleppdiensten bietet Fairplay auch weitere hafennahe Dienstleistungen an, von Festmacherei bis zu erneuerbaren Energien oder Offshore-Unterstützung für die Öl- und Gasindustrie.

Weitere Informationen Große Schlepper-Hochzeit in Hamburg Die zwei größten Hamburger Schlepp-Reedereien Fairplay und Bugsier schließen sich zusammen und bringen es auf rund 100 Schlepper. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.11.2017 | 17:00 Uhr