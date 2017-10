Stand: 19.10.2017 15:59 Uhr

Ex-Profiboxer nach Faustschlag freigesprochen

Der Schwiegersohn von Versandhaus-Milliardär Michael Otto und Ex-Profiboxer Ismail Özen ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht Altona vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen worden. Der Richter begründete seine Entscheidung mit der "total unübersichtlichen Lage, die letztlich einem Hinterhalt entspricht". Es habe sich um eine Notwehrlage gehandelt, sagte der Richter weiter. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Özen glaubte, angegriffen zu werden und sich verteidigen zu müssen.

Freispruch für Ismail Özen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.10.2017 16:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Der ehemalige Profiboxer Ismail Özen hat einen Autofahrer geschlagen und die Tat vor Gericht auch eingeräumt. Vom Vorwurf der Körperverletzung wurde er nun aber freigesprochen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Faustschlag gestanden

Der 37-jährige Özen hatte gestanden, im vergangenen Juli in Hamburg-Altona einen Autofahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Der 23-jährige Autofahrer erlitt dabei Knochenbrüche im Gesicht und musste operiert werden. Özen sagte vor Gericht aus, er sei von seinem Neffen wegen einer Auseinandersetzung zu Hilfe gerufen worden. Als er mit einem Taxi am Ort ankam, hätten ihn zwei Männer mit einem Messer angegriffen. Andere Männer seien in einen Wagen gestiegen. Er habe vermutet, der 23-jährige Fahrer gehöre zu den Angreifern.

Nach Angaben des Verteidigers zahlte die Familie von Özen dem Verletzten noch am selben Abend 800 Euro Entschädigung. Im Dezember sei es zu einem Täter-Opfer-Ausgleich gekommen.

Strafe wegen Fahrens ohne Führerschein

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten für den Vorwurf der Körperverletzung einen Freispruch gefordert. Für das Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde Özen allerdings zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro verurteilt. "Ich bin sehr froh, dass ich in Deutschland lebe und hier Gerechtigkeit herrscht", sagte Özen nach der Urteilsverkündung.

Weitere Informationen Özen gesteht Faustschlag gegen Autofahrer Ex-Profi-Boxer und Otto-Schwiegersohn Ismail Özen steht vor Gericht, weil er in Hamburg-Altona einen 23-jährigen Autofahrer verletzt hat. Wurde er in eine Falle gelockt? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.10.2017 | 16:00 Uhr