Stand: 13.04.2017 17:53 Uhr

"Esso-Häuser" suchen neuen Namen

Der Name "Esso-Häuser" ist in Hamburg auch noch drei Jahre nach dem Abriss der maroden Hochhäuser auf dem Kiez eine Institution. Nicht nur die Häuser verschwanden 2014, mit ihnen auch die namensgebende Tankstelle. Bis 2021 sollen die Neubauten fertig sein und wegen der Namensrechte des Ölkonzernes Esso muss ein neuer Titel für das Gebäude-Ensemble her. Der Eigentümer, die Bayerische Hausbau, setzt dabei nun auf Bürgerbeteiligung.

Esso-Häuser brauchen neuen Namen







Logischer Schritt

Der Gewinnername wird später auf Stadtplänen und am Gebäude zu sehen sein. Im Stadtteil St. Pauli werden nun unter dem Motto "Gib den Häusern einen Namen" 13.000 Postkarten an die Haushalte verteilt und in Kneipen und Geschäften ausgelegt. Bis zum 15. Mai sich jeder mit einem solchen Flyer an der Namensfindung beteiligen.

Der Eigentümer nennt die erneute Bürgerbeteiligung einen logischen Schritt bei diesem nicht immer einfachen Projekt. "Wir haben jetzt drei Jahre der intensiven Bürgerbeteiligung hinter uns, wir sind sehr weit, was die Bebauuung des Areals betrifft und wollen und müssen jetzt an den Namen gehen", sagte Bernhard Taubenberger von der Bayerischen Hausbau. "Da haben wir uns gedacht: Es ist eine gute Idee, diese Art der Beteiligung noch einmal durchzuziehen und die Kreativität und den Input aus dem Stadtteil zu holen."

Langer Streit

Die Zukunft des Areals sorgt in Hamburg schon lange für Diskussionen. Im Dezember 2013 waren die rund 50 Jahre alten "Esso-Häuser" wegen wackelnder Wände zwangsgeräumt worden. Im Februar 2014 folgte dann der Abriss der namensgebenden Esso-Tankstelle. Am 21. Mai 2014 begann schließlich der Abriss der Wohnhäuser und des Gewerberiegels. Die Neubaupläne der Bayerischen Hausbau stießen zunächst auf heftigen Widerstand, der sich in der Folge jedoch zu einem Dialog zwischen der Baufirma, dem Bezirk, Initiativen und Anwohnern entwickelte. Bis 2021 sollen nun 200 Wohnungen, Hotel, Gewerbe, Gastronomie und Räume für stadtteilbezogene Nutzungen entstehen.

