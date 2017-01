Stand: 20.01.2017 12:32 Uhr

Entwarnung in Harburg: Fliegerbombe entschärft

Im Hamburger Stadtteil Harburg ist am Freitagmittag eine 1.000 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der etwa sieben Meter tief im Wasser liegende Sprengkörper zunächst mit einem Kran aus dem Wasser gehievt. Danach wurde die Bombe am Veritaskai durch den Kampfmittelräumdienst entschärft, wie ein Feuerwehrsprecher NDR 90,3 sagte. Die ganze Aktion dauerte knapp zwei Stunden. Danch wurden die Straßensperrungen rund um den Fundort aufgehoben, auch der Bahnverkehr läuft wieder. Die Anwohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bombenentschärfung in Harburg













Sperrzone rund um den Fundort

Bereits am frühen Morgen wurden Straßen rund um den Fundort gesperrt und die Häuser in der direkten Umgebung evakuiert. Bis 8 Uhr hatten die Anwohner im Umkreis von 300 Metern rund um den Fundort ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Eine Notunterkunft wurde in der Schlachthofstraße in einer Großmarkthalle eingerichtet. In einem Warnbereich mit einem Radius von bis zu 1.300 Metern durften die Anwohner ihre Häuser nicht verlassen.

Bombe im Binnenhafen entdeckt

Die US-amerikanische Fliegerbombe mit zwei Aufschlagzündern war am Donnerstag von Tauchern zwischen Veritaskai und Lotsekai in der Mitte des Fahrwassers entdeckt worden. Ein Blindgänger in dieser Größenordnung sei in Hamburg eher selten, so die Feuerwehr.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

In Harburg kam es während der Entschärfung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der S-Bahn-Verkehr auf den Linien 3 und 31 wurde in dem betroffenen Bereich eingestellt, der Regional- und Fernverkehr war ebenfalls beeinträchtigt. Der Harburger Bahnhof befand sich aber nicht im Sperrgebiet.

Infos der Polizei Zur Bombenentschärfung in Harburg hat die Polizei ein Bürgertelefon eingerichtet. Fragen werden unter der Telefonnummer 040 / 4286-65308 oder -65310 beantwortet.

Es kam auch zu zahlreichen Straßensperrungen. Der Kanalplatz, Veritaskai, Treidelweg, Lotsestieg und Lotsekai wurden gesperrt. Das galt auch für die nahe gelegende Autobahn 253 zwischen den Anschlussstellen Harburg und Wilhelmsburg. Ebenfalls betroffen war die B 73 in Richtung A 253. Die Polizei bat darum, den gesamten Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Weiterer Blindgänger in Wilhelmsburg entschärft

Bereits am Donnerstagabend ist in Hamburg ein anderer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht worden. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte eine in der Nähe des S-Bahnhofs Wilhelmsburg gefundene rund 450 Kilo schwere Fliegerbombe, die zuvor bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle unterhalb des Bahndamms an der Straße Rotenhäuser End entdeckt worden war. Vor der Entschärfung mussten etwa 400 Anwohner im Umkreis von 300 Meter um den Fundort ihre Wohnungen verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Betroffen war auch der Fern- und der S-Bahnverkehr.

