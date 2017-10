Stand: 28.10.2017 16:42 Uhr

Entwarnung im Hafen: Kameramann wieder da

Ein im Hamburger Hafen vermisster Kameramann ist wieder da. Er war am Sonnabendfrüh bei Dreharbeiten zur ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" in der Hafencity verschwunden. Der Dreh fand auf der Kehrwiederspitze nahe der Elbphilharmonie statt. Die Feuerwehr hatte mit Tauchern die Kanäle abgesucht, Spürhunde wurden eingesetzt. Doch am Nachmittag konnte die Polizei den 31-Jährigen auf seinem Handy erreichen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Nach ersten Erkenntnissen habe er das Filmset verlassen und sei in ein Spielcasino gegangen. Laut Polizei war er als Praktikant bei den Dreharbeiten eingesetzt. Offenbar hatte er keine Lust mehr auf den unbezahlten Job, wie NDR 90,3 berichtete.

Ausrüstung und Auto waren noch da

Gegen 8 Uhr war der Mann Richtung Zollhafen weggegangen, aber nicht zurückgekommen, hatte die Feuerwehr berichtet. Seine Ausrüstung und sein Auto waren aber weiterhin am Drehort, Kollegen des Kameramannes hatten deshalb die Feuerwehr gerufen - sie fürchteten, der Mann könnte ins Wasser gefallen sein. Boote und Taucher waren im Einsatz, Rettungskräfte suchten die Kanäle rund um die Speicherstadt auch mit Sonargeräten ab.

Polizei ermittelte mit Hochdruck

Nach zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Einsatz erfolglos abgebrochen, doch die Kriminalpolizei ermittelte weiter. Sie habe unter Hochdruck nach Kontakten des vermissten Mannes gesucht, erklärte ein Sprecher. Bis Polizisten den Mann schließlich auf seinem Handy erreichten. Um sicherzustellen, dass es sich wirklich um den Gesuchten handelt, hatten sich Mitarbeiter der Kriminalpolizei auf den Weg gemacht, um den Mann zu treffen. Und: Er war es wirklich.

Keine strafrechtlichen Konsequenzen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen müsse der Mann nicht rechnen, hieß es. Er sei grundsätzlich frei in der Wahl seines Aufenthaltsortes. Von der Suche nach ihm habe er offenbar nichts mitbekommen, sagte ein Polizeisprecher. Er soll innerhalb des Teams als zuverlässig gegolten haben.

Weiterer Einsatz unweit des Filmsets

Unweit des Filmsets stürzte zudem am Sonnabendmorgen ein Fensterputzer aus einem Zweiten Obergeschoss ins Wasser. Die Feuerwehr konnte ihn aus dem Nikolaifleet bergen. Er wurde mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

