Elbe-Radweg wird weiter geplant

Die umstrittenen Planungen für einen Radweg an der Elbe vor Övelgönne werden nicht gestoppt. Im Hamburger Bezirk Altona haben sich SPD und Grüne am Montagabend im Verkehrsausschuss einem Antrag widersetzt, das Projekt zu kippen. Das Vorhaben soll geschätzte zwei Millionen Euro kosten, wie NDR 90,3 berichtete.

Zerstörung eines Naturidylls?

Ein Viertel des Sandstrands würde unter Stein und Beton verschwinden, wenn der sechs Meter breite Weg gebaut wird, gemessen bei Flut. Viele Anwohner empört das: In Övelgönne würde ein Naturidyll zerstört, erklärten sie bei der Ausschusssitzung. Sturmfluten würden den Weg kurz und klein schlagen. 70 Bürger waren gekommen - überwiegend Gegner des Projekts - aber auch eine Gruppe engagierter Radfahrer. Die betonten, die einen Kilometer lange Lücke im Elbe-Radweg sei ein großes Hindernis für sie. ADFC-Sprecher Benjamin Harders sagte NDR 90,3: "Ein Argument ist, dass die Berufstätigen aus den Elbvororten auch in die Innensstadt fahren wollen. und die Elbchaussee ist nicht attraktiv für Radfahrer. Dann nehmen die Leute halt das Auto."

CDU, FDP und Linke gegen Projekt

Das meinen auch Altonas Grüne. Die Abgeordnete Eva Botzenhart beschwerte sich über scharfe Presseberichte und meinte, der sechs Meter breite Weg sei für Radler und Fußgänger eine große Hilfe. Tim Schmuckall von der CDU hielt dagegen, er kenne kein Land in Europa, das seine Strände betoniere. Unter großem Beifall sagte er, am Strand wolle man im Sand gehen und nicht auf Beton. Sein Antrag für einen sofortigen Planungsstopp erhielt Zustimmung von FDP und Linken, scheiterte aber an der Mehrheit von SPD und Grünen. Vorerst wird weiter geplant, auch wenn allen Politikern im Auschuss klar wurde, dass es an der Elbe um mehr geht, als nur um den alten Konflikt Radfahrer gegen Fußgänger.

Gefährliche Begegnungen auf Fußweg

Bislang ist der Elbe-Radweg dort durch den offenen Strandabschnitt unterbrochen. Es gibt oberhalb des Strands nur einen für den Radverkehr gesperrten Fußweg entlang der ehemaligen Lotsenhäuser, der häufig widerrechtlich von Radfahrern genutzt wird - was zu gefährlichen Begegnungen mit Fußgängern auf dem nur zwei Meter breiten Streifen führt.

Der Weg für Radfahrer und Fußgänger soll vor dem Café "Strandperle" verschwenkt werden, damit man noch im Elbsand sitzen kann. An beiden Strandzugängen sowie an dem Café sollen außerdem Sitzstufen geschaffen werden. Die Befürworter versprechen sich davon auch eine optische Aufwertung, weil man aus Richtung Museumshafen dann nicht mehr direkt auf die Steinschüttung blicke.

