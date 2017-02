Stand: 22.02.2017 10:40 Uhr

Einbruch in die Wohnung des Innensenators

In die Wohnung des Hamburger Innensenators Andy Grote (SPD) im Stadtteil St. Pauli ist eingebrochen worden. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Mittwochmorgen einen entsprechenden Bericht des "Hamburger Abendlatts". Ein politischer Hintergrund werde ausgeschlossen. Die Ermittlungen habe die für Einbruchsbekämpfung zuständige Soko "Castle" übernommen.

Grote und Lebensgefährtin nicht in der Wohnung

Dem Zeitungsbericht zufolge waren Unbekannte in Grotes Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingestiegen. Die Täter drangen demnach über die Balkontür ein. Der Senator und seine Lebensgefährtin seien zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung gewesen. Ob etwas aus der Wohnung gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Dem Bericht zufolge sorgte der Einbruch bei den Sicherheitsbehörden für Alarmstimmung, da Grotes Wohnung besonders gut gesichert sein sollte.

