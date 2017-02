Stand: 22.02.2017 16:26 Uhr

Einbruch beim Senator: Behörde hat Erklärung

In die Wohnung des Hamburger Innensenators Andy Grote (SPD) im Stadtteil St. Pauli ist eingebrochen worden. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Mittwochmorgen einen entsprechenden Bericht des "Hamburger Abendblatts". Ein politischer Hintergrund werde ausgeschlossen. Die Ermittlungen habe die für Einbruchsbekämpfung zuständige Soko "Castle" übernommen.

Grote und Lebensgefährtin nicht in der Wohnung

Dem Zeitungsbericht zufolge waren Unbekannte in Grotes Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingestiegen. Die Täter drangen demnach über die Balkontür ein. Der Senator und seine Lebensgefährtin seien zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung gewesen. Ob etwas aus der Wohnung gestohlen wurde, ist nicht bekannt.

Behörde: Sicherheitseinbauten waren noch nicht fertig

Der Fall wirft die Frage auf, wie Einbrecher in die Wohnung eines Innensenators eindringen konnten - normalerweise gelten die Häuser der Senatoren als besonders gut gesichert. Die Innenbehörde gab darauf am Mittwochnachmittag eine ganz einfache Antwort: Die Sicherheitsmaßnahmen an Grotes Wohnung seien zum Zeitpunkt des Einbruchs noch nicht komplett abgeschlossen gewesen. Es dauere immer eine Weile, bis so aufwendige Baumaßnahmen fertig seien.

Vermieter musste gefragt werden

Außerdem gebe es in diesem Fall eine besondere Situation im Vergleich zu anderen Senatoren: Grote wohnt in einer Mietwohnung. Die Baumaßnahmen für Sicherheitsvorkehrungen haben also mit dem Eigentümer abgestimmt werden müssen - was zu einer weiteren Verzögerung geführt habe. Inzwischen aber sei die Wohnung vollständig gesichert.

Auch in andere Wohnungen eingebrochen

Die Einbrecher, die in Grotes Wohnung eingedrungen sind, hätten vermutlich gar nicht bemerkt, dass sie eine besondere Person bestehlen. Am selben Abend sei auch in mehreren anderen Wohnungen in der unmittelbaren Umgebung eingebrochen worden.

