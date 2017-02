Stand: 09.02.2017 14:39 Uhr

Ein guter Tag für Plane-Spotter

Einen Tag vor dem ersten Linienflug eines Lufthansa-Airbus A350-900 von München nach Neu Delhi hat das weltweit modernste Langstreckenflugzeug am Donnerstag Hamburg besucht. Die Maschine flog in geringer Höhe über die Elbphilharmonie und das Airbus-Werk in Finkenwerder, in dem Teile des Flugzeugs produziert worden waren. "Es war eine phantastische Atmosphäre, es war eine gespannte Ruhe und ein Staunen bei den Gästen", sagte Lufthansa-Sprecherin Bettina Rittberger, die den Flug von München nach Hamburg und zurück begleitete. Nach ihren Angaben durfte das Flugzeug 700 Meter Flughöhe aber nicht unterschreiten.

Extra Runde gedreht

Für die Fotografen am Boden gab es durch die große Flughöhe und das diesige Wetter nicht das erhofft schöne Motiv, obwohl die Maschine gleich zwei Mal über die Elbphilharmonie flog. Nach Angaben der Lufthansa ist die A350-900 für 293 Passagiere das modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug. Es verbrauche 25 Prozent weniger Treibstoff und sei beim Start wesentlich leichter als vergleichbare Flugzeugtypen. Ab Freitag werden Linienflüge von München nach Delhi und ab März außerdem nach Boston angeboten. Insgesamt stationiert die Lufthansa zehn Maschinen des Typs in München.

