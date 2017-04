Stand: 26.04.2017 05:57 Uhr

EU-Gerichtshof entscheidet über Moorburg

Ist bei der Genehmigung des umstrittenen Kohlekraftwerks in Moorburg gegen europäisches Umweltrecht verstoßen worden? Diese Frage will der Europäische Gerichtshof (EuGH) heute entscheiden. Das Urteil wird am Vormittag erwartet.

Fische werden angesaugt und getötet

Konkret geht es um die Kühlwasserentnahme aus der Elbe, bei der Fische angesaugt und getötet werden. Unter ihnen sind auch gefährdete Arten wie Lachse, Flussneunaugen oder Meerneunaugen. Als Entschädigung ließ Vattenfall weiter elbaufwärts vor Geesthacht eine große Fischaufstiegstreppe bauen. Das reicht aber nicht, meint die EU-Kommission und verklagte Deutschland. Denn diese Fischtreppe könne nicht verhindern, dass 30 Kilometer weiter vor dem Kraftwerk bedrohte Fischarten geschreddert werden. Das hätte die Hamburger Umweltbehörde vor der Genehmigung des Kraftwerkes viel genauer prüfen müssen, so die Kritik.

Mit aller Härte gegen das Kraftwerk

Am Mittwoch entscheidet der Europäische Gerichtshof zunächst, ob Deutschland damit gegen EU-Recht verstoßen hat oder nicht. Wenn ja, muss die EU-Kommission über mögliche Strafen entscheiden. Unter Umständen darf Vattenfall sein Kraftwerk künftig nur noch mit Kühlturm laufen lassen und nicht mehr mit Elbwasser, erklären Umweltschützer. Sie hatten mit aller Härte gegen das Kraftwerk gekämpft und mit ihren Klagen letztendlich auch die EU-Kommission auf den Fall Moorburg aufmerksam gemacht.

