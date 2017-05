Drei Tage Party beim Hafengeburtstag 2017

Freitag, 5. Mai

12 - 20 Uhr: Live Music Connection auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

15 - 16 Uhr: Eröffnungsgottesdienst im Michel

16.30 Uhr: Eröffnungsfeier an Bord der "Rickmer Rickmers"

17 - 18 Uhr: Große Einlaufparade (live auf NDR.de)

20.15 Uhr: Santiano (auch im NDR Fernsehen) auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

21.30 Uhr: The Rattles auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne



Sonnabend, 6. Mai

12 - 18 Uhr: Live Music Connection auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

15 Uhr: Autogrammstunde mit ARD-Serienstars auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

16.50 Uhr: Parade der Museumsschiffe auf der Elbe: Wir machen Dampf!

18 - 18.45 Uhr: Schlepperballett (live bei NDR.de)

18.30 Uhr: Gerrit Hoss auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

20.30 Uhr: Night Fever - The Very Best of the Bee Gees auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

22.30 Uhr: Feuerwerk



Sonntag, 7. Mai

12 - 16.30 Uhr: Live Music Connection auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

17 Uhr: Johnny Logan & Band auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

17.30 - 18.30 Uhr: Große Auslaufparade (live auf NDR.de)

19 Uhr: Rudolf Rock und die Schocker auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne