Drei Jahre Gefängnis für G20-Randalierer

Das Hamburger Amtsgericht hat am Dienstag die bisher höchste Strafe infolge der Krawalle während des G20-Gipfels verhängt: Ein 28-jähriger Hamburger, der sich massiv an den Ausschreitungen im Juli beteiligt hatte, muss für drei Jahre ins Gefängnis. Das Urteil lautet auf besonders schweren Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte in acht Fällen.

Geständnis abgelegt

Der Angeklagte aus St. Pauli hatte über drei Stunden hinweg immer wieder Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen. Außerdem war er bei den Plünderungen von zwei Supermärkten und einer Drogerie dabei. Er hatte vor Gericht ein umfassendes Geständnis abgelegt. Zudem habe das "gut recherchierte Videomaterial" der Polizei die Vorwürfe der Anklage bestätigt, sagte die Richterin.

"Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte"

Der 28-Jährige gab sich reuig. Er wisse selbst nicht, was ihn an diesem Abend geritten habe, sagte er. Er sei nur aus Neugierde ins Schanzenviertel gegangen, nachdem er Fernsehbilder der Ausschreitungen gesehen hatte. Dort habe ihn die Menge mitgerissen - obwohl er wegen einer anderen Straftat noch unter Bewährung stand. "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich an dem Abend einfach zu Hause bleiben und mir alles im Fernsehen anschauen", sagte er am Dienstag.

Das Urteil gegen ihn ist noch nicht rechtskräftig. Im ersten G-20-Prozess Ende August hatte das Amtsgericht Hamburg einen 21-Jährigen aus den Niederlanden zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt.

