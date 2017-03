Stand: 22.03.2017 21:20 Uhr

Doch keine Einzelfallprüfungen vor Abschiebung?

Nahezu alle rot-grünen Bundesländer haben ihre Beteiligung an den Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt. In Hamburg ist das anders: Die rot-grünen Koalition vereinbarte klare Richtlinien, nach denen Minderheiten nicht abgeschoben werden dürfen und jeder Einzelfall geprüft werden soll. Doch der Flüchtlingsrat, Rechtsanwälte und Flüchtlingsinitiativen kritisieren im Vorfeld der nächsten Sammelabschiebung, die in der kommenden Woche stattfinden soll, dass es die versprochenen Einzelfallprüfungen nicht gebe.

Abschiebung: Afghane findet Asyl in Synagoge Hamburg Journal - 22.03.2017 19:30 Uhr Ein Afghane jüdischen Glaubens sollte im Februar trotz Gefährdung in seinem Heimatland abgeschoben werden. Nun hat er in einer schleswig-holsteinischen Synagoge Schutz gefunden.







Gegner nennen drei Fälle

Jung und männlich seien die einzigen Kriterien, nach denen die Hamburger Ausländerbehörde die Afghanen für die Abschiebungen aussuche, heißt es von den Flüchtlingsinitiativen. Bei drei Afghanen sei die Begründung zweifelhaft.

So sollte ein Afghane jüdischen Glaubens im Februar abgeschoben werden, obwohl das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Ausländerbehörde wussten, dass er Jude war. Die Abschiebung hätte für den Mann, der sich jetzt im Synagogen-Asyl in Pinneberg befindet, den sicheren Tod bedeutet, erklärte sein Anwalt Björn Stehn. Vermutlich wird der Fall vom Bundesamt für Migration neu aufgerollt, wie NDR 90,3 am Mittwoch berichtete.

Trotz Job-Zusage abgeschoben

Im Fall eines Afghanen, der in Abschiebehaft genommen wurde, konnte seine Anwältin die Abschiebung stoppen. Ein 23-jähriger Afghane, der einen Schulabschluss und die Zusage für einen Arbeitsplatz hatte, wurde aber trotz Integrationsleistung abgeschoben. Damit stimme die Aussage der Innenbehörde nicht, dass nur Straftäter und junge Männer, die sich nicht integrieren wollen, auf die Liste der Sammelabschiebungen kommen, heißt es bei den Kritikern.

Linke stellt Anfrage an den Senat

Die Hamburger Linke will jetzt mit einer Anfrage an den Senat die Hintergründe aufklären. Bei den bisherigen zwei Sammelabschiebungen im Dezember, im Januar und im Februar hat Hamburg mehr als zehn afghanische Männer in ihr Heimatland zurückgeschickt. Die Hansestadt hat mit rund 20.500 Mitgliedern bundesweit eine der größten afghanischen Gemeinschaften.

