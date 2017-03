Stand: 01.03.2017 08:43 Uhr

Ditib-Strukturen beschäftigen Bürgerschaft

Mögliche extremistische Strukturen im Umfeld des türkischen Verbands Ditib Nord sind heute einmal mehr Thema in der Hamburgischen Bürgerschaft. Nachdem das Parlament bereits vor einem Monat im Zusammenhang mit dem Islam-Staatsvertrag über anti-christliche Bekundungen einzelner islamischer Gruppen sowie Geheimdienstvorwürfen gegen Ditib diskutiert hatte, geht es auf Antrag der CDU in einer Aktuellen Stunde nun um Vorgänge in der Wilhelmsburger Muradiye-Moschee.

Demokratiefeindlicher Facebook-Eintrag

Der inzwischen zurückgetretene Vorsitzenden des Trägervereins, Ishak Kocaman, hatte auf Facebook unter anderem geschrieben: "Demokratie ist für uns nicht bindend. Uns bindet Allahs Buch, der Koran." Zudem: "Ich spucke auf das Gesicht der Türken und Kurden, die nicht den Islam leben." Der Verfassungsschutz beschäftigt sich ebenfalls bereits mit der Moschee. Ditib Nord distanzierte sich später von den Facebook-Postings.

Die CDU hat ihren Antrag für die Aktuelle Stunde unter das Motto "Türkischer Nationalismus und demokratiefeindliche Hetze - Hamburg sagt Nein" gestellt. Bereits vor einem Monat hatte sie den Ausschluss von Ditib aus dem Islam-Staatsvertrag gefordert, konnte sich aber gegen SPD, Grüne und Linke nicht durchsetzen. Sie hielten am Islam-Staatsvertrag in der bestehenden Form fest, forderten den Senat aber auf, die kritisierten Verbände ins Gebet zu nehmen. Er soll "Konsultationsgespräche" mit jenen Partnern führen, "an deren Haltung zu den in den Verträgen niedergelegten Wertegrundlagen aktuell Zweifel geäußert werden". Die CDU hatte dagegen argumentiert, dass niemand Partner sein könne, wer «unserer Kultur, unseren Werten" feindlich gegenüber tritt.

Nach Angaben des Verfassungsschutzes ist die Muradiye-Moschee die zentrale Ditib-Moschee in Wilhelmsburg. Bereits in den vergangenen Jahren habe es in deren Umfeld kritische Einzelfälle gegeben. So besuchten auch Personen aus dem Umfeld der salafistisch ausgerichteten und inzwischen geschlossenen "Schlachthofmoschee" das Gebetshaus der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib).

Weitere Themen: WLAN an Schulen und Coffee-To-Go-Becher

Weitere Themen der Parlamentssitzung sind unter anderem ein Antrag der FDP zur Einführung von WLAN und einer Bildungscloud an allen Hamburger Schulen, der Umgang mit Flüchtlingskindern beim Übergang von Internationalen Vorbereitungsklassen in den Regelunterricht sowie Eckpunkte der Wohnraumförderprogramme. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen ein Mehrwegsystem für Kaffee-Becher und Forderungen nach einer Tierschutzbeauftragten. In der Senatsbefragung am Ende der Debatten will die FDP wissen, wie sich der Senat zu Forderungen nach einem Radweg am Strand von Övelgönne positioniert.

