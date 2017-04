Stand: 15.04.2017 10:47 Uhr

Osterfeuer in Blankenese fallen aus

Die vier Traditionsfeuer an Blankeneses Elbstrand können nicht stattfinden. Das hat das Bezirksamt Altona in Abstimmung mit der Hamburger Feuerwehr am Sonnabendvormittag entschieden, wie NDR 90,3 berichtete. Die Feuer mussten abgesagt werden, weil starke Sturmböen vorausgesagt werden. Insgesamt werden im Großraum Hamburg am Sonnabend allerdings wieder Dutzende Osterfeuer lodern.

Entscheidung sorgt für Unverständnis

Die Organisatoren der Blankeneser Osterfeuer haben für die Absage kein Verständnis. Jedes Feuer habe großen Gruppen, die darauf aufpassen sollen, dass nichts passiert, erklärte einer der Feuerbauer. Die Entscheidung sei nicht nachvollziehbar. Aus Protest soll es am Vormittag eine Demo vor dem Blankeneser Segelclub geben. Vize-Bezirksamtsleiter Kersten Albers erklärte NDR 90,3: "Ich finde es bedauerlich, weil die Menschen hier mit ganz viel Elan und Engagement dabei sind und diese Tradition lieben und hochhalten." Aber: "Es ist der Starkwind mit Sturmböen, der uns die Chance nimmt, in verantwortbarer Weise die Feuer zu machen."

Wind macht große Sicherheitsabstände nötig

Der erwartete Wind macht auch bei den anderen Feuern große Sicherheitsabstände nötig: Hamburgs Feuerwehr fordert 100 Meter zu Ziegeldächern, 200 Meter zu Reetdächern und zu großen Straßen und Bahnlinien. Ab 18 Uhr wird angesteckt, etwa in Oldenfelde am Hanni-Park, in Bramfeld, Heukoppel, an der Julius-Vosseler Straße oder am Finkenwerder Osterfelddeich.

Neue Regeln für die Blankeneser Feuer

Für die Blankeneser Osterfeuer wurde sich nach der Aufregung im vergangenen Jahr auf neue Regeln verständigt. Kräftiger Südwind hatte 2016 die Funken direkt auf die Häuser am Blankeneser Hang geweht. Erlaubt werden sollten die vier Feuer in diesem Jahr daher nur, wenn es keinen Südwind gibt. Zudem sollten sie nicht mehr als fünf Meter hoch und acht Meter breit sein. Vize-Bezirksamtsleiter Albers erklärte: "Tradition ist wichtig. Ich selbst bin in Blankenese aufgewachsen. Also wir haben ein Herz für die Osterfeuer. Aber das geht nur, wenn man es auch verantworten kann."

