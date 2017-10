Stand: 09.10.2017 06:00 Uhr

Die Kriminalität in Hamburg sinkt insgesamt

Die Gesamtkriminalität in Hamburg sinkt, von über 182.000 Delikten im Vorjahr auf 167.000 im dritten Quartal 2017 - ein Rückgang von fast acht Prozent. Das geht aus einer internen Polizeistatistik vor, die NDR 90,3 vorliegt. Die zeigt: Es gibt in der Hansestadt so wenig Wohnungseinbrüche wie das letzte Mal vor rund zehn Jahren. Um fast 27 Prozent sind die Einbruchszahlen sind gesunken, bis Ende September wurde in Hamburg mehr als 4.200 Mal eingebrochen. Der Rückgang zeige laut Polizeipräsident Ralf Martin Meyer, dass man die richtigen Schwerpunkte gesetzt habe.

Starker Rückgang bei Fahrraddiebstählen

Das zeigt sich auch beim Thema Fahrraddiebstahl. Bislang wurden in Hamburg in diesem Jahr mehr als 10.000 Fahrräder gestohlen, vor einem Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt dagegen noch 13.000 Räder. Das entspricht einem Rückgang von über 21 Prozent. Taschendiebstähle sinken um fast elf Prozent von über 14.000 auf 12.600 Vorfällen.

Gewaltdelikte auf Zehn-Jahres-Tief

Gewaltdelikte sind um 700 auf 5.700 gesunken und befinden sich damit auf einem Zehn-Jahres-Tief. Wegen zugleich gewachsener Bevölkerung sei das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, in Hamburg heute so niedrig wie seit mehr als 15 Jahren nicht mehr, erklärte Innensenator Andy Grote (SPD) auf Nachfrage von NDR 90,3.

Sinkende Kriminalität in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.10.2017 06:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden In Hamburg gibt es so wenig Kriminalität wie zuletzt vor sieben Jahren. Die Zahl der Delikte ist von Januar bis September im Vergleich zum Vorjahr um fast acht Prozent zurückgegangen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.10.2017 | 06:00 Uhr