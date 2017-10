Stand: 22.10.2017 16:26 Uhr

Diakonie kontrolliert Abschiebungen am Flughafen

Das Diakonische Werk wird künftig Abschiebungen am Hamburger Flughafen beobachten und die Stadt will die Kosten dafür übernehmen. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion in der Bürgerschaft hervor. Mit dieser Entscheidung geht ein fast zweieinhalb Jahre währender Streit zu Ende.

Diakonie will Abschiebungen beobachten NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.10.2017 17:00 Uhr Autor/in: Susanne Röhse Das Diakonische Werk wird künftig beobachten, ob Abschiebungen am Hamburger Flughafen rechtmäßig durchgeführt werden - und zwar finanziert von der Stadt. Das beendet einen jahrelanger Streit.







Nordkirche zog sich zurück

Bis Mai 2015 hatten Mitarbeiter der Nordkirche darauf geachtet, dass Abschiebungen vom Hamburger Flughafen aus rechtmäßig durchgeführt werden. Die Kirche zog sich aber zurück, weil sich die Stadt nicht an den Kosten beteiligt hatte.

Dass die Stadt nun umschwenkt , liegt an den Vereinbarungen im rot-grünen Koalitionsvertrag. Dort wurde eine Finanzierung zugesagt. Knapp 60.000 Euro soll das Diakonische Werk für Personal und Verwaltung im kommenden Jahr für die Übernahme dieser Aufgabe bekommen. Bereits im Dezember nimmt sie die Beobachtung von Abschiebungen wieder auf. "Tendenziell wäre es uns aber lieber, man würde das Geld statt für Abschiebungen für die Integration von Flüchtlingen ausgegeben", sagte Steffen Becker, Sprecher des Diakonischen Werks, am Sonntag zu NDR 90,3.

Fast 200 Abschiebungen in diesem Jahr

Vom Hamburger Flughafen aus fanden in diesem Jahr 192 Abschiebung statt. Insgesamt sind aus Hamburg in diesem Jahr 455 Menschen abgeschoben worden, 380 sind freiwillig ausgereist.

