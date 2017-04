Stand: 11.04.2017 08:39 Uhr

Der grüne Bunker soll kommen

Der Weg für den Umbau des Bunkers an der Feldstraße in Hamburg ist so gut wie frei: Das Bezirksamt hat eine Baugenehmigung für die Aufstockung und Begrünung erteilt. Nun muss noch die Hamburgische Bürgerschaft dem spektakulären Projekt zustimmen. Doch eine Zustimmung mit rot-grüner Mehrheit gilt als wahrscheinlich. Zunächst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

Um fünf Etagen aufstocken

Der Investor will den Bunker um 20 Meter bzw. fünf Stockwerke aufstocken, bepflanzen und dort unter anderem einen Park und eine Sporthalle bauen. Außerdem sind Hotel- und Gästeräume, Künstlerwohnungen, ein Amphitheater, ein Musikclub, Räume für die Stadtteilkultur und für Gastronomie geplant. Bereits im Herbst hatte die Bezirksversammlung Mitte grundsätzlich grünes Licht gegeben, allerdings unter strengen Auflagen.

So musste der Brandschutz gewährleistet werden, die Zahl der Veranstaltungen im Bunker wird begrenzt und es müssen genügend Parkplätze in der Umgebung vorhanden sein. Außerdem gibt es Planänderungen, sodass das Gebäude weniger Schatten wirft. Der Investor hat nun offenbar alle Auflagen erfüllt, der Bezirk hat die Baugenehmigung am Freitag erteilt.

Bedenken bei Anwohnern und Denkmalschützern

Der 38 Meter hohe, graue Koloss aus Stahlbeton steht seit dem Zweiten Weltkrieg als Mahnmal auf dem Heiligengeistfeld steht. Schon lange wird über den grünen Bunker diskutiert. Anwohner an der Feldstraße hatten gegen den Umbau protestiert und erklärt, die Pläne seien am Computer künstlich geschönt worden. Historiker und Denkmalschützer meldeten Bedenken an.

Hintergrund Hamburg ist Bunker-Hochburg Mehr als 1.000 Bunker gab es zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Hamburg. Einige Anlagen wurden abgerissen, einige ragen noch heute hervor. Hunderte liegen im Verborgenen, aber oft ganz in der Nähe. mehr

