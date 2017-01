Stand: 01.01.2017 09:34 Uhr

Countdown zur Elbphilharmonie-Eröffnung

An der Hamburger Elbphilharmonie ist in der Nacht zu Neujahr ein Countdown zur Eröffnung des Konzerthauses am 11. Januar gestartet worden. An der Gebäudefassade werden per Laserbeleuchtung die Tage und Sekunden bis zum ersten Konzert heruntergezählt, wie NDR 90,3 berichtete. NDR.de zeigte den Start des Countdowns per Livestream im Internet.

Audio 02:10 min Elbphilharmonie: Der Countdown läuft NDR 90,3 Die Hamburger Elbphilharmonie wird am 11. Januar eröffnet. In der Nacht zu Neujahr begann der Countdown mit einer Laserprojektion auf dem Gebäude. Karsten Sekund war dabei. Audio (02:10 min)

Ab heute sollen weitere Gebäude und Plätze der Hansestadt wie der Jungfernstieg unter dem Motto "Musik in Sicht" täglich andersfarbig illuminiert, mit Plakaten bestückt oder beflaggt werden. Die Konzerte in der Elbphilharmonie in der laufenden Saison sind bereits ausverkauft.

