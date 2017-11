Stand: 08.11.2017 08:42 Uhr

Cockpit-Geruch: Airbus kehrt um

Am Hamburger Flughafen ist am Dienstagabend ein Airbus 319 der Fluglinie Eurowings außerplanmäßig gelandet. Der Pilot der Maschine hatte kurz nach dem Start in Richtung Zürich einen verdächtigen Geruch im Cockpit wahrgenommen, hatte Rauch gemeldet und war umgekehrt. Die Feuerwehr rückte daraufhin zur Landebahn an. Die Rettungskräfte konnten zwar keinen Rauch in der Maschine feststellen, bemerkten aber einen undefinierbaren beißenden Geruch.

Crew kam ins Krankenhaus

Die Feuerwehr brachte fünf Crewmitglieder wegen leichten Unwohlseins zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Airbus wurde im Anschluss von Technikern untersucht. Die Ursache für den Geruch ist noch unklar. Es könnte sich jedoch um einen Defekt an der Klimaanlage handeln, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

