Stand: 10.10.2017 16:03 Uhr

Chemikalie ausgelaufen - 17 Menschen in Klinik

Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr in Hamburg-Wilhelmsburg: Auf einem DHL-Firmengelände haben am Dienstagmittag plötzlich zahlreiche Mitarbeiter über Augen- und Atemwegsreizungen sowie Übelkeit geklagt. Es stellte sich heraus, dass am Vormittag ein Fass mit giftiger Flüssigkeit ausgelaufen war.

Gefahrgut in Wilhemsburg ausgelaufen 10.10.2017 15:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Plötzlich klagten die DHL-Mitarbeiter über Übelkeit und Atemwegsreizungen: In Wilhelmsburg ist ein Fass mit einer giftigen Flüssigkeit ausgelaufen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

37 Menschen untersucht

Ein Notarzt untersuchte insgesamt 37 Mitarbeiter. 17 von ihnen, die mit der giftigen Chemikalie in Berührung gekommen waren, kamen vorsorglich in verschiedene Krankenhäuser. Bei den anderen 20 konnte Entwarnung gegeben werden.

Fass ist gesichert

Nach ersten Angaben handelte es sich bei der Flüssigkeit um einen giftigen, organischen Stoff. Die Einsatzkräfte sicherten das Fass mit einem Überfass. Es gelang ihnen, die ausgelaufene Flüssigkeit zu binden.

Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, auch ein Großraumrettungswagen war vor Ort.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.10.2017 | 15:00 Uhr