Stand: 17.01.2017 07:47 Uhr

CDU kritisiert Konsulatsunterricht

Die Hamburger CDU hat vor dem Einfluss der türkischen Regierung auf Hamburger Schüler gewarnt. Anlass ist die Debatte um den sogenannten Konsulatsunterricht, bei dem Lehrkräfte im Auftrag des türkischen Konsulats unterrichten, ohne von der Schulbehörde kontrolliert werden zu können.

Heimatkunde und Muttersprache

Die Geschichte begann vor 40 Jahren mit einer Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft. Zu einer Zeit, als in Deutschland noch von türkischen Gastarbeitern geredet wurde - also von Migranten, die nur für eine bestimmte Zeit in einem anderen Land arbeiten. Die Kinder dieser Gastarbeiter sollten ein paar Stunden lang in der Woche Extra-Unterricht in ihrer Muttersprache und in Heimatkunde bekommen. Diese Richtlinie gilt immer noch.

Kein Einfluss auf Inhalte

Doch längst haben die meisten Kinder und Jugendlichen, die diesen Unterricht bekommen, die deutsche oder die doppelte Staatsbürgerschaft, wie die Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der CDU-Fraktion ergab. Die CDU-Schulexpertin Karin Prien bezweifelt deshalb den Sinn des sogenannten Konsulatsunterrichts - vor allem, weil Hamburg keinen Einfluss auf den Inhalt hat. "Es erschließt sich uns nicht, weshalb an mehr als 50 Schulen türkische Lehrkräfte ohne Fachaufsicht der Schulbehörde die türkische Sprache und türkisch nationalistische Inhalte vermitteln dürfen", meinte Prien.

Immer weniger Schüler nehmen teil

Die Schulbehörde kennt das Problem: Man beobachte das sehr genau, sagte ein Sprecher NDR 90,3. Im Zweifel könnte die Behörde den türkischen Lehrkräften die Unterrichtsräume streichen. Möglicherweise erledigt sich das Thema aber in ein paar Jahren von selbst: Die Zahl der Schüler, die an diesem Ergänzungsunterricht teilnehmen, wird von Jahr zu Jahr kleiner. Zurzeit sind es noch rund 900.

