Stand: 08.01.2017 07:32 Uhr

CCH-Sanierung: Planten und Blomen profitiert

Die Vergrößerung des Parks Planten un Blomen im Zuge der Sanierung des Congress Centers Hamburg (CCH) wird vermutlich günstiger als erwartet. Nach Informationen von NDR 90,3 geht die Umweltbehörde mittlerweile davon aus, dass die Parkverschönerung statt der bislang angenommen 20 Millionen nur noch 18 Millionen Euro kosten wird.

Radweg statt Einfahrt zur Tiefgarage

Am Mittwoch geht es mit den Abbrucharbeiten im CCH los. Im Sommer beginnen dann die Arbeiten am angrenzenden Park, wie ein Sprecher der Umweltbehörde NDR 90,3 sagte. Um insgesamt einen Hektar soll Planten und Blomen erweitert werden. Der dunkle Tunnel in der Marseiller Straße wird zugeschüttet und die CCH-Tiefgarage bekommt eine andere Zufahrt. Dort wo jetzt noch Autos durchrauschen, sollen in drei Jahren Bäume und Blumen wachsen und ein breiter Radweg verlaufen.

Bahnhofsvorplatz soll schöner werden

Auch der Vorplatz des Dammtorbahnhofs wird verschönert, dafür fallen allerdings auch ein paar Parkplätze weg. Die große graue Spundwand, die den Park vom Parkplatz trennt, wird abgerissen. Statt auf Beton blickt man dann auf einen grünen, bepflanzten Hügel. Der Plan, ein neues Kongress-Hotel zu bauen, ist damit endgültig vom Tisch. Und auch die benachbarte Bucerius-Law-School bekommt nichts von der Parkfläche. Für ihr geplantes neues Studentenwohnheim soll sie das Grundstück einer benachbarten Kita mitbenutzen.

