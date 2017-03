Stand: 04.03.2017 06:00 Uhr

Bürgerhaus Wilhelmsburg wird saniert

Das Bürgerhaus im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg wird umfangeich saniert und barrierefrei ausgebaut. Den Großteil der Kosten in Höhe von 5,7 Millionen Euro übernimmt der Bund, wie NDR 90,3 am Sonnabend berichtete.

Millionen für Bürgerhaus Wilhelmsburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.03.2017 06:00 Uhr Autor/in: Frerichs, Volker Der mehr als 30 Jahre alte Klinkerbau an der Neuenfelder Straße soll umfangreich saniert und barrierefrei ausgebaut werden. Der Bund beteiligt sich mit einer Millionensumme.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vor mehr als 30 Jahren wurde der Klinkerbau an der Neuenfelder Straße eröffnet. Das Bürgerhaus Wilhelmsburg hat sich in dieser Zeit nicht nur als Veranstaltungsraum etabliert, sondern wird auch für Sport, Musik und soziale Projekte aus dem Stadtteil genutzt. Doch das Bürgerhaus ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden.

Bis 2020 barrierefrei und modern ausgestattet

Jetzt gibt der Bund dafür auf Initiative des Hamburger Bundestagabgeordneten Johannes Kahrs und des Bezirksamtsleiters Hamburg-Mitte Falko Droßmann (beide SPD) 3,8 Millionen Euro. Von der Stadt kommen noch einmal rund zwei Millionen. Dafür bekommt das Bürgerhaus unter anderem einen barrierefreien Zugang, eine moderne Gebäude- und Veranstaltungstechnik sowie eine neue Küche und neue sanitäre Anlagen. Anfang 2018 sollen die Arbeiten beginnen und im Herbst 2020 abgeschlossen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.03.2017 | 06:00 Uhr