Stand: 27.01.2017 08:11 Uhr

Brosda wird offenbar Nachfolger von Kisseler

Mehr als drei Monate nach dem Tod der Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos) steht ihre Nachfolge offenbar fest: Nach Informationen von NDR Kultur ist die Wahl von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) auf Staatsrat Carsten Brosda (SPD) gefallen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Scholz wird seine Entscheidung heute am frühen Nachmittag verkünden, wie NDR 90,3 berichtete.

Brosda vertrat die Senatorin bereits während ihrer schweren Krankheit seit Anfang April des vergangenen Jahres und überzeugte durch seine Kompetenz. Der studierte Journalist und Politikwissenschaftler wurde 1974 in Gelsenkirchen geboren. Von 2000 bis 2005 war er in verschiedenen Positionen als Pressereferent, Redakteur, Redenschreiber und Referent für Grundsatzfragen beim Parteivorstand der SPD in Berlin tätig. 2011 übernahm er als Leiter das neu geschaffene Amt Medien in der Hamburger Senatskanzlei.

Nicht alles sprach für Brosda

Gegen seine Ernennung zum Kultursenator sprach allerdings der erklärte Wille von Scholz, diesen Posten wieder mit einer Frau zu besetzen. Auch gab es eine Ansage des Bürgermeisters, niemals einen Staatsrat zum Senator zu machen.

Kisseler war am 7. Oktober 2016 im Alter von 67 Jahren gestorben. Seither führten Finanzsenator Peter Tschentscher und Brosda (beide SPD) die Behörde.

