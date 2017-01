Stand: 27.01.2017 17:37 Uhr

Brosda wird Hamburgs neuer Kultursenator

Mehr als drei Monate nach dem Tod der ehemaligen Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos) steht ihr Nachfolger fest: Es ist der bisherige Staatsrat Carsten Brosda. Das gab Bürgermeister Olaf Scholz am Freitagnachmittag im Rathaus bekannt. Neue Staatsrätin in der Kulturbehörde wird die frühere Justizsenatorin Jana Schiedek (alle SPD).

Scholz erklärte: "Carsten Brosda genießt bei Hamburgs Kulturschaffenden einen hervorragenden Ruf." Er verfüge außerdem über eine fundierte Verwaltungserfahrung. Brosda vertrat Kisseler bereits während ihrer schweren Krankheit seit Anfang April des vergangenen Jahres und überzeugte dabei durch seine Kompetenz.

"Große Aufgabe"

Brosda erinnerte an seine Vorgängerin: "Barbara Kisseler hat wichtige Leitlinie der Kulturpolitik definiert, deren Weiterentwicklung eine große Aufgabe sein wird. Eine Zeit vielfältiger kultureller Impulse liegt vor uns." Die Kulturstadt Hamburg sei im Zuge der Eröffnung der Elbphilharmonie weltweit beachtet worden. Wer dies beobachtet habe, bekomme ein Gefühl dafür, welche Kraft und Vitalität in der Kultur stecken kann. Dies müsse man künftig als Stadt weiterentwickeln.

Der studierte Journalist und Politikwissenschaftler Brosda wurde 1974 in Gelsenkirchen geboren. Von 2000 bis 2005 war er in verschiedenen Positionen als Pressereferent, Redakteur, Redenschreiber und Referent für Grundsatzfragen beim Parteivorstand der SPD in Berlin tätig. 2011 übernahm er als Leiter das neu geschaffene Amt Medien in der Hamburger Senatskanzlei.

Scholz wollte eigentlich wieder eine Frau

Brosda ist verheiratet und Vater von zwei Kindern und gilt als enger Vertrauter von Bürgermeister Scholz. Im Vorfeld der Entscheidung hatte nicht alles für ihn gesprochen, denn Scholz wollte den Posten eigentlich wieder mit einer Frau besetzen. Im Hamburger Senat sind nun vier Frauen und acht Männer vertreten.

Brosdas Vorgängerin Kisseler war am 7. Oktober 2016 im Alter von 67 Jahren gestorben. Ihr Tod hatte in der Hamburger Politik und Kulturszene große Bestürzung ausgelöst. Kisseler war seit März 2011 Kultursenatorin und hatte großen Anteil daran, dass der Bau der Elbphilharmonie zu einem guten Ende geführt werden konnte. Scholz hatte deshalb erklärt, bis nach der Eröffnung der Elbphilharmonie mit der Benennung eines Nachfolgers zu warten.

CDU spricht von "Verlegenheitslösung"

Kritik an der Bennenung Brosdas kam aus der Opposition. "Einmal mehr hat Scholz viel angekündigt und am Ende die einfallsloseste Entscheidung getroffen, die es gab", meinte CDU-Fraktionschef André Trepoll. "In Wahrheit ist diese Besetzung eine Verlegenheitslösung, weil es Olaf Scholz nicht gelungen ist, seine eigenen Ansprüche in die Tat umzusetzen."

