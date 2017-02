Stand: 02.02.2017 08:21 Uhr

Brosda: Ganze Kulturszene im Blick behalten

Hamburgs neuer Kultursenator Carsten Brosda (SPD) will den Blick auf die gesamte Kulturszene Hamburgs richten - vom großen Konzerthaus, über Museen, Theater bis zu den kleinen Clubs. Auch für Straßenmusik müsse in einer Großstadt Platz sein. Das sagte Brosda im Interview mit NDR 90,3 am Donnerstagmorgen - einen Tag, nach seiner Bestätigung als Kultursenator durch die Hamburgischen Bürgerschaft.

Carsten Brosda als Kultursenator vereidigt Hamburg Journal - 01.02.2017 19:30 Uhr Am 1. Februar ist Carsten Brosda am Nachmittag im Rathaus als neuer Kultursenator vereidigt worden. Von 118 Abgeordneten stimmten 78 FÜR den SPD-Politiker.







Aufmerksamkeit für gesamte Kulturszene

Wegen der Eröffnung der Elbphilharmonie schaue die ganze Welt auf Hamburg. "Die größte Aufgabe, die wir haben, ist es, dass die Aufmerksamkeit der Elbphilharmonie der gesamten Breite der Kulturlandschaft zu Gute kommt", sagte Brosda im Interview. "Auch mit dem Hafenmuseum gibt es ein großes Projekt, das uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird."

Brosda lobt einzigartige Clubszene

Brosda lobte auch die vielen engagierten Clubbetreiber in Hamburg. "Wir haben eine Szene an Musikclubs, die in Norddeutschland einzigartig ist. Daran arbeiten wir auch mit Förderprogrammen", sagte der Kultursenator. Es sei eine Aufgabe der gesamten Szene, dass die Clubs erhalten bleiben. Sobald die Musiker bekannter würden, könnten die Clubs nicht mitwachsen, die sie groß gemacht hätten. "Da muss man dafür sorgen, dass die Mittel im gesamten System so verteilt werden, dass es funktioniert", sagte Brosda.

"Künstlerische Interventionen" Alltag in der Großstadt

Der bisherige Staatsrat äußerte sich auch zum Streit über Straßenmusik im Bezirk Mitte. Seit Dienstag ist Straßenmusik in der Spitalerstraße bis auf weiteres verboten, der Bezirk will aber einen Kompromiss zwischen Musikern und Beschäftigten in der Straße suchen. Er sei dankbar, sagte Brosda, dass das Bezirksamt deutlich gemacht hätte, dass es nicht darum gehe, etwas zu verbieten, sondern klare Regeln zu entwickeln. Es sei eine Debatte, die man in einer Stadt führen müsse. "In einer großen Stadt müssen wir dafür sorgen, dass die Räume dazu da sind, um Kunst, Kultur und Kreativität ausleben zu können. In einer Großstadt gehören auch künstlerische Interventionen zum Alltag."

Seit Mittwoch im Amt

Am Mittwoch hatte die Hamburgische Bürgerschaft den bisherigen Kulturstaatsrat offiziell als Nachfolger der im Oktober 2016 gestorbenen Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos) bestätigt. Auch aus der Opposition gab es Stimmen für den Personalvorschlag von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD).

Brosda ist gelernter Journalist und promovierter Kulturwissenschaftler. Seit Juni 2011 ist er in Hamburg, seit März 2016 war er Staatsrat in der Kulturbehörde. Sein Amt als Kulturstaatsrat übernimmt die frühere Justizsenatorin Jana Schiedek (SPD).

