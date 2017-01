Stand: 28.01.2017 06:25 Uhr

Brosda neuer Senator - Zustimmung aus der Szene

Hamburgs Kulturszene hat mit Zustimmung auf die Berufung von Carsten Brosda zum neuen Kultursenator reagiert. Der Intendant des Thalia-Theaters, Joachim Lux, nannte die Wahl Brosdas eine gute Entscheidung. Der private Konzertveranstalter Pascal Funke sagte: "Der Mann ist sehr schnell im Kopf, der Mann ist sehr agil und er hat einen sehr fundierten Hintergrund. Insofern ist er sicherlich der richtige Mann, um die Hamburger Kulturpolitik nach vorne zu bringen."

Carsten Brosda wird neuer Kultursenator Hamburg Journal - 27.01.2017 19:30 Uhr Carsten Brosda wird neuer Kultursenator in Hamburg. Der 42-Jährige ist in der Kulturszene bereits bekannt. Er gilt als kompetent, redegewandt und durchsetzungsstark.







Scholz: Brosda Wunschkandidat der Szene

Am Freitag hatte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) seine Entscheidung öffentlich gemacht - mehr als drei Monate nach dem Tod der ehemaligen Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos). Scholz verwies darauf, dass Brosda der Wunschkandidat der Szene sei: "Bei der Eröffnung der Elbphilharmonie ist fast die ganze Kulturszene der Stadt dagewesen. Und jeder, der es geschafft, hat die Gelegenheit benutzt, mir diese eine Meinung mitzuteilen."

Eigentlich sollte es wieder eine Frau werden

Brosda verfüge außerdem über eine fundierte Verwaltungserfahrung, sagte Scholz. "Das ist eine Entscheidung in Ansehung der Person. Es ist etwas Seltenes und auch doch sehr Bemerkenswertes, wenn alle, die in der Kultur tätig sind, dem Bürgermeister - ungefragt - einen gleichgerichteten Rat geben." Brosda vertrat Kisseler bereits während ihrer schweren Krankheit seit Anfang April des vergangenen Jahres und überzeugte dabei durch seine Kompetenz. Im Vorfeld der Entscheidung hatte nicht alles für ihn gesprochen, denn Scholz wollte den Posten eigentlich wieder mit einer Frau besetzen. Im Hamburger Senat sind nun vier Frauen und acht Männer vertreten.

CDU spricht von "Verlegenheitslösung"

Kritik an der Bennenung Brosdas kam aus der Opposition. "Einmal mehr hat Scholz viel angekündigt und am Ende die einfallsloseste Entscheidung getroffen, die es gab", meinte CDU-Fraktionschef André Trepoll. "In Wahrheit ist diese Besetzung eine Verlegenheitslösung, weil es Olaf Scholz nicht gelungen ist, seine eigenen Ansprüche in die Tat umzusetzen."

