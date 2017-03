Stand: 15.03.2017 06:59 Uhr

Bremen kippt Flüchtlingsunterbringung

Die Bremer Landesregierung hat die geschlossene Unterbringung von kriminellen minderjährigen Flüchtlingen in Bremen gestoppt. Der ursprüngliche Plan: Bis zum Jahresende sollten die Jugendlichen auf dem Gelände der ehemaligen Strafanstalt Blockland untergebracht werden. 32 Plätze sollten geschaffen werden, die Hälfte davon für Personen aus Hamburg zur Verfügung stehen.

Es geht um junge Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen und hier massiv straffällig geworden sind. Bei Raubüberfällen, Einbruch oder Körperverletzung reichten die klassischen Instrumente der Jugendhilfe nicht aus.

Hamburg will geschlossene Unterbringung

Doch nun winkt Bremen ab. Die Lage habe sich insgesamt entspannt, es gebe viel weniger junge Flüchtlinge. Diese könnten besser auf ganz Deutschland verteilt werden. Der Bau einer geschlossenen Unterbringung sei überflüssig. Der Hamburger Senat zeigt sich überrascht, die Bremer Entscheidung sei bedauerlich. Man halte eine geschlossene Unterbringung weiter für notwendig, so die Sozialbehörde. Man will nun Alternativen prüfen. Es sei aber unklar, wann, wo und wie eine solche Einrichtung in Betrieb genommen wird.

