Brandstiftung wegen Streits mit Tennistrainer?

Krach mit dem Trainer, Streit mit dem Verein - das könnten für einen 24-Jährigen die Gründe gewesen sein, vor gut einem Jahr die Tennishalle des TuS Holstein in Quickborn anzuzünden. Das sagte der Ermittlungsleiter der Polizei am Donnerstag als Zeuge im Brandstifter-Prozess vor dem Hamburger Landgericht.

Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen

Der Angeklagte hatte jahrelang in der zweiten Herrenmannschaft des Vereins gespielt, seine Schwester schaffte es sogar unter die Top 200 der Weltrangliste. Aber 2013 verließ die Familie den Verein - offenbar im Streit. Ob das bei dem 24-Jährigen zu so viel Verärgerung geführt hatte, dass er den Brand an der Tennishalle legte? Im Prozess schweigt er dazu.

Sachschaden von über einer Million Euro

Die Halle brannte bis auf die Grundmauern ab. Es entstand ein Sachschaden von über einer Million Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Auf die Schliche kam die Polizei in Quickborn dem Mann, weil man sein Handy am Tatort fand. Definitiv nachweisen konnte man ihm die Brandstiftung damals nicht.

Urteil noch vor Weihnachten erwartet

Doch während die Ermittlungen noch liefen, nahmen Zivilfahnder den 24-Jährigen im April dieses Jahres nachts in Harvestehude fest. Er soll dort unmittelbar vor der Festnahme zusammen mit einem Komplizen ein Auto am Kaiser-Friedrich-Ufer angezündet haben. Ein Urteil in dem Prozess soll noch vor Weihnachten fallen.

