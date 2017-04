Stand: 19.04.2017 07:33 Uhr

Brandserie beschäftigt Feuerwehr in Eimsbüttel

In der Nacht zu Mittwoch hat es im Hamburger Bezirk Eimsbüttel gleich an mehreren Stellen gebrannt. Betroffen waren Autos, Motorroller und Papiercontainer in den Stadtteilen Hoheluft, Eppendorf und Harvestehude.

Eingeschlagene Terrassentür entdeckt

Begonnen hatte die Brandserie am späten Abend in der Hoheluftchaussee: In einem Hinterhof gingen an eine Hauswand gestapelte Euro-Paletten in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte sie löschen, bevor die Flammen auf das Haus übergreifen konnten. Der nächste Einsatz fand dann in der Parkallee statt: Vor einem Haus brannte ein Einkaufstrolley mit Altpapier. Auch hier konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Die Polizei entdeckte während des Einsatzes außerdem eine eingeschlagene Terrassentür im Erdgeschoss des Gebäudes.

Eine halbe Stunde später riefen Zeugen die Feuerwehr zur Kreuzung Hegestraße / Löwenstraße. Dort standen ein Fahrradanhänger, ein Altpapier-Container, ein Motorroller sowie ein Gelände- und ein Kleinwagen in Flammen. Sie brannten komplett aus.

Bisher keine Hinweise auf politischen Hintergrund

Verletzt wurde niemand. Unklar ist, ob die Brände miteinander im Zusammenhang stehen und wer dafür verantwortlich ist. Nach Angaben der Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei keine Angaben. Bereits in der vergangenen Woche hatten mehrere Autobrände Feuerwehr und Polizei in Hamburg beschäftigt.

