Böhmermann geht wegen Gedicht in Berufung

Der TV-Satiriker Jan Böhmermann will das Urteil des Landgerichts Hamburg zu seiner "Schmähkritik" am türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan anfechten. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" hat sein Anwalt Christian Schertz am Freitag Berufung eingelegt. Ein Sprecher des Gerichts konnte auf Anfrage nicht bestätigen, dass die Berufung bereits eingegangen ist.

Landgericht hatte Gedicht teilweise verboten

Das Landgericht hatte am 10. Februar einer Klage des türkischen Präsidenten Erdogan teilweise stattgegeben. Die Pressekammer verbot dem Satiriker, "ehrverletzende" Verse des gegen Erdogan gerichteten Gedichts zu wiederholen. Erdogan wollte den Beitrag komplett verbieten lassen. Bereits im Mai 2016 hatte das Gericht eine entsprechende einstweilige Verfügung erlassen.

Böhmermann-Anwalt: "Kontext nicht berücksichtigt"

"Herr Böhmermann wird die durch das Urteil erfolgte Einschränkung seiner Grundrechte nicht akzeptieren", sagte Schertz der "Süddeutschen Zeitung". "Man kann ein Kunstwerk nicht in Einzelteile sezieren." Das Gericht habe den aktuellen Gesamtkontext nicht berücksichtigt. Erdogan schränke die Grundrechte in der Türkei systematisch ein und lasse Kritiker und Journalisten inhaftieren.

"Schrumpelklöten" und "stinkendes Gelöt"

Böhmermann hatte die Verse am 31. März 2016 in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen. Darin fielen Begriffe wie "Schrumpelklöten" und "stinkendes Gelöt". Der 35-jährige Moderator stellte seinem Auftritt voran, er wolle den Unterschied zwischen erlaubter Satire und in Deutschland verbotener Schmähkritik erklären. Die Show und das 24-zeilige Gedicht zogen eine Staatsaffäre nach sich. Erdogan fühlt sich durch die Zeilen in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt.

