Blutiger Streit: MEK stürmt Wohnung in Altona

Bei einem Streit im Hamburger Stadtteil Altona-Altstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein 46-Jähriger schwer verletzt worden. Sein 45-jähriger Mitbewohner soll ihn angegriffen und ihm tiefe Schnittwunden im Gesicht zugefügt haben.

Wie NDR 90,3 berichtete, wohnen Täter und Opfer zusammen in einer Wohnung in der Holstenstraße. Ein Nachbar hatten gegen 1 Uhr früh die Polizei alarmiert. Der 46 Jahre alte Mann der eine tiefe Schnittwunde im Gesicht hatte und stark blutete, war nach den Streit in einer Wohnung in das Treppenhaus geflohen.

MEK-Einsatz in der Holstenstraße

Da die Polizei davon ausging, dass sich der Täter noch in der Wohnung aufhält , wurde das Mobile Einsatzkommando alarmiert. Die Beamten brachen die Tür auf. Der Tatverdächtige war jedoch verschwunden. Daraufhin wurde eine Sofortfahndung mit 13 Streifenwagen ausgelöst. Wenig später konnte der Tatverdächtige, ein 45 Jahre alter Drogenabhängiger, von einer Streifenwagenbesatzung festgenommen werden.

Sein 46 Jahre alter Mitbewohner kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagt ein Polizeisprecher NDR 90,3, allerdings seien bleibende Schäden zu erwarten.

Hintergründe des Streits noch unklar

Die Hintergründe für die Streitigkeiten sind noch unklar. Bei der Tatwaffe handelt es sich einem Polizeisprecher zufolge um einen messerähnlichen Gegenstand. Dieser wurde jedoch bislang nicht gefunden. Der mutmaßliche Täter wurde erkennungsdienstlich behandelt und dann wieder von der Polizei entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Das zuständige Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen.