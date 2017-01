Stand: 07.01.2017 15:27 Uhr

Blitzeis: Glatte Straßen und Gehwege

Blitzeis hat am Sonnabend in Hamburg Straßen und Gehwegen teilweise in Rutschbahnen verwandelt. Die dünne, aber doch tückisch glatte Eisschicht, bildete sich besonders auf vielen Gehwegen und Nebenstraßen. Am Vormittag waren zunächst Schneeflocken gefallen, gegen Mittag setzte dann Regen ein, der auf dem eiskalten Boden sofort gefror. Wegen der Glätte rückten 350 Streufahrzeuge aus. Rund 1.000 Mitarbeiter waren im Einsatz, wie die Stadtreinigung mitteilte. Auf knapp 3.300 Kilometer Straßen verteilten sie doppelt so viel Salz wie sonst üblich. Aber nicht alle Straßen werden abgestreut.

Viele Fußgänger verletzt

Zunächst wurde es im Westen Hamburgs glatt, später im ganzen Stadtgebiet. Innerhalb von fünf Stunden rückten die Feuerwehr und beteiligte Hilfsorganisationen 210 Mal zu wetterbedingten Unfällen aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Es habe bis zu 180 Notrufe pro Stunde gegeben, daher sei die Rettungsleitstelle um weitere fünf Mitarbeiter verstärkt worden. Laut Feuerwehr haben sich bis zum Nachmittag mehr als 200 Fußgänger verletzt. Die meisten kamen mit Knochenbrüchen, Prellungen oder Platzwunden ins Krankenhaus.

Die etwa 140 Autounfälle sind nach Angaben der Polizei glimpflich ausgegangen. Meistens rutschten Autofahrer mit ihren Fahrzeugen gegen Verkehrsschilder oder parkende Wagen. Auf der Glashütter Landstraße wurde ein Mann verletzt, der sich mit seinem Auto überschlug. Noch bis mindestens 22 Uhr gilt eine Unwetter-Warnung des Deutschen Wetterdienstes.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Anlieger für Gehwege verantwortlich

Mehr als 4.000 Bushaltestellen, 655 Kilometer öffentliche Gehwege und 220 Kilometer Radwege gehören ebenfalls zum Einsatzgebiet der Stadtreinigung. Der Sprecher wies darauf hin, dass auf den Gehwegen die Anlieger dafür verantwortlich sind, dass die Eisglätte beseitigt wird. Allerdings darf von ihnen kein Salz verwendet werden.

Testspiel des FC St. Pauli verschoben

Dem Wetter fiel auch das für Sonnabend angesetzte Testspiel des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gegen den Drittligisten VfL Osnabrück zum Opfer. Es wurde am Morgen um 24 Stunden auf Sonntag (14 Uhr) verschoben, wie der FC St. Pauli mitteilte. Gründe seien der prognostizierte Eisregen und die damit verbunden Probleme bei der Anfahrt für die Osnabrücker. Auch die Sicherheit der Zuschauer sollte gewährleitet sein. Zudem gab es technische Probleme bei der Rasenheizung im Millerntor-Stadion, die aber inzwischen wieder behoben sein sollen.

Weitere Informationen Hunderte Unfälle durch spiegelglatte Straßen Vorsicht, es bleibt extrem glatt in Norddeutschland: Blitzeis und Eisregen haben bereits zu zahlreichen Unfällen und Stürzen geführt. Der DWD hat seine Unwetterwarnung bis 22 Uhr verlängert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.01.2017 | 15:00 Uhr