Blankeneser Osterfeuer doch entzündet

Die Osterfeuer am Hamburger Elbstrand sind am Samstagabend entzündet worden. Das zuständige Bezirksamt gab zuvor endgültig grünes Licht für die traditionellen Osterfeuer im Stadtteil Blankenese. Am Morgen waren die traditionellen Feuer noch wegen drohender starker Windböen und der daraus resultierenden Gefahr für Reetdachhäuser in der Nähe untersagt worden. Nach Protesten gegen das Verbot hatte man sich darauf geeinigt, erst gegen 20 Uhr endgültig über die Feuer zu entscheiden.

Im Großraum Hamburg lodern zur Stunde noch an weiteren Orten Dutzende Osterfeuer. Wo heute Abend die Feuer brennen sollen, finden Sie hier auf einer Karte.

Neue Regeln für die Blankeneser Feuer

Die Osterfeuer am Blankeneser Elbstrand haben in Hamburg eine langjährige Tradition und ziehen jedes Jahr Zehntausende Menschen an. Für die die Feuer gab es nach der Aufregung im vergangenen Jahr neue Regeln. Kräftiger Südwind hatte 2016 die Funken direkt auf die Häuser am Blankeneser Hang geweht. Erlaubt werden sollten die vier Feuer in diesem Jahr daher nur, wenn es keinen Südwind gibt. Zudem sollten sie nicht mehr als fünf Meter hoch und acht Meter breit sein.

