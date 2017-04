Stand: 20.04.2017 07:08 Uhr

Blankeneser Osterfeuer brennen wohl auch 2018

Das Bezirksamt Altona will auch im nächsten Jahr die Blankeneser Osterfeuer unter Auflagen ermöglichen. Nach einer stundenlangen Besprechung am Mittwochabend über die Querelen vom vergangenen Wochenende sagte Sprecher Martin Roehl: "Wir werden mit allen Beteiligten gemeinsam nach Lösungen fürs nächste Jahr suchen." Und man sei zuversichtlich, dass es eine Einigung geben werde.

Roehl räumte ein, dass das Bezirksamt die besonderen Umstände vorher nicht erahnt habe. Vor dem Ostersonnabend hatte es zunächst die Ansage gegeben, dass das Feuer nur bei Südwind ausfallen würden. Am Sonnabend wehte zwar Westwind - aber so stark, dass dennoch Funken auf die Häuser am Hang flogen und die Feuerwehr eines der vier Feuer löschte.

Ärger nach Osterfeuer in Blankenese NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 18.04.2017 08:00 Uhr Autor/in: Helene Buchholz Juristen klären, ob Privatpersonen in Hamburg-Blankenese für einen Feuerwehreinsatz nach Osterfeuern aufkommen müssen. Schon im Vorwege gab es Ärger um die Feuer.







4 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Eine Rechnung für die Anwohner?

Auch wegen fehlender Brandwachen hatte es Ärger gegeben: Am Ostersonntag waren Reste des Feuers immer wieder aufgeflammt, obwohl Anwohner Wachen versprochen hatten. Die Feuerwehr überlegt deswegen, ob sie den Löscheinsatz in Rechnung stellt.

Die Osterfeuer am Blankeneser Elbstrand haben in Hamburg eine langjährige Tradition und ziehen jedes Jahr Zehntausende Menschen an. Für die Feuer gab es nach der Aufregung im vergangenen Jahr neue Regeln. Kräftiger Südwind hatte bereits 2016 die Funken direkt auf die Häuser am Blankeneser Hang geweht.

Die Osterfeuer brennen doch Hamburg Journal - 15.04.2017 19:30 Uhr Regen und starke Windböen hatten zunächst für Absagen gesorgt. Am Ende brannten aber doch zahlreiche Osterfeuer in Hamburg und Umgebung. NDR Reporterin Birgit Stamerjohanns berichtet aus Horn.







4,31 bei 16 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.04.2017 | 06:30 Uhr