Blankenese soll eine Fähre bekommen

Seit Jahren fordern Hamburger Initiativen eine regelmäßige Fährverbindung nach Blankenese. Nun soll sie überraschend kommen: Am Donnerstag will sich die Bezirksversammlung Altona mit dem Thema befassen, wie NDR 90,3 berichtete.

Viermal täglich zu den Landungsbrücken

Nachdem die HADAG wegen Zweifeln an einer Wirtschaftlichkeit der Verbindung immer wieder abgewinkt hatte, ergreift die private Förde Reederei Seetouristik (FRS) die Chance. Das Flensburger Unternehmen will viermal täglich zwischen St. Pauli-Landungsbrücken und Blankenese pendeln. Die Fahrt hin und zurück soll 18 Euro kosten, dafür wird die weiß-blaue Fähre "Seebad Juliusruh" von Rügen an die Elbe verlegt.

Anlegeplatz fraglich

Wie NDR 90,3 erfuhr, soll der Dienst schon Mitte April starten, im Sommer mit sogar fünf täglichen Abfahrten. Die Fähre für 250 Passagiere hat allerdings an den Landungsbrücken keinen festen Anlegeplatz. Ein Sprecher der Hafenverwaltung HPA sagte, alle nur gelegentlich fahrenden Fährschiffe müssten sich die knappen Liegeplätze zwischen Brücke 7 und 10 teilen.

In der Bezirksversammlung fordert Altonas SPD, Hamburg möge die Linie nach Blankenese unterstützen und die Hamburg-Touristik für sie werben. Denn es sei unsicher, ob der Dienst wirtschaftlich ist.

