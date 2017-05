Stand: 04.05.2017 13:43 Uhr

Bestätigt: Elbphilharmonie wird G20-Treffpunkt

Die Elbphilharmonie wird ein zentraler Bestandteil des offiziellen Programms beim G20-Gipfel in Hamburg sein: Regierungssprecher Steffen Seibert hat am Donnerstag bestätigt, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump, der russische Staatschef Wladimir Putin und die anderen Staats- und Regierungschefs dort am Abend des ersten Gipfeltags treffen werden.

Abendessen und Nagano

Geplant sind ein gemeinsames Abendessen und ein Kulturprogramm. Es spielt dann das Philharmonische Staatsorchester Hamburg, dirigiert von Kent Nagano. Weitere Einzelheiten aus dem Bundeskanzleramt gibt es dazu noch nicht.

Erstes offizielles Treffen von Putin und Trump

Für Trump und Putin wird der Gipfel in Hamburg das erste offizielle Zusammentreffen sein. Beide Seiten hatten sich in einem Telefongespräch Anfang der Woche darauf geeinigt. Das Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer findet am 7. Und 8. Juli in Hamburg unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Elbphilharmonie ist während dieser Zeit abgeriegelt. Die Polizei geht mittlerweile von rund 8.000 gewaltbereiten Demonstranten aus.

