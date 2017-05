Stand: 05.05.2017 17:50 Uhr

Bei unter 10 Grad in den Hafengeburtstag

Bei Regen und Temperaturen unter zehn Grad ist heute der 828. Hamburger Hafengeburtstag gestartet. Zu Beginn fand traditionell ein ökumenischer Eröffnungsgottesdienst im Michel statt, den neun Geistliche aus fünf Nationen unter dem Motto "Land in Sicht" abhielten, begleitet von einem Shanty-Chor. Wie üblich nahm Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) im Anschluss an Bord des Museumsschiffs "Rickmer Rickmers" den Glockenschlag vor und eröffnete so das Geburtstagswochenende. Mit dabei war André Sobczak, der Vize-Bürgermeister der diesjährigen Partnerstadt Nantes. Die anschließenden Böllerschüsse waren der Startschuss für die Einlaufparade mit mehr als 100 Schiffen.

Was wird beim Hafengeburtstag geboten? Hamburg Journal - 03.05.2017 19:30 Uhr Rund 300 Schiffe werden zum 828. Hafengeburtstag erwartet, viele sind zu besichtigen - allerdings unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Gaststadt ist dieses Jahr Nantes.







Von Windjammern bis Kreuzfahrtschiffe

Mehr als 300 Schiffe feiern den diesjährigen Hafengeburtstag mit: Windjammer, Kreuzfahrtschiffe, historische Museumsschiffe und Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr präsentieren sich auf der Elbe. Wir haben wieder volles Haus hier", kündigte Hafenkapitän Jörg Pollmann an, die Liegeplätze seien ausgebucht. "Zu Gast sein werden Großsegler wie die russische Bark "Sedov" und die bulgarische Barkentine "Royal Helena". Tagesfahrten oder Besuche an Bord sind möglich. Aber auch Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Zoll können bewundert werden. Ein Hingucker werde die neue Hochseejacht "Malizia" des mehrfachen Weltumseglers Boris Herrmann, die auch an den Landungsbrücken festmache, kündigten die Veranstalter an.

Höhepunkt des größten Hafenfestes der Welt ist das Schlepperballet am Samstagabend, wenn fünf bis zu 3.000 PS starke Schlepper "tanzen". NDR.de überträgt das Ballett ab 18 Uhr im Videostream.

Programm bis Sonntagabend

Trotz des Schmuddelwetters herrschte an den Landungsbrücken schon Volksfestlaune: Hier drängelten sich die Hafenbesucher zwischen Buden, Riesenrad und Konzertbühnen. Bis Sonntagabend werden mehr als eine Million Besucher zu dem Volksfest erwartet. Für sie wurde entlang des Elbufers ein prall gefülltes Programm mit viel Musik und reichlich gastronomischen Angeboten vorbereitet. Aus Sicherheitsgründen dürfen bei Schiffsbesichtigungen keine Taschen oder Rücksäcke mit an Bord genommen werden. Auch Drohnen über dem Veranstaltungsgelände sind verboten.

Die Highlights am Freitag auf einen Blick 12.00 - 20.00 Uhr: Live Music Connection auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

15.00 - 16.00 Uhr: Eröffnungsgottesdienst im Michel

16.30 Uhr: Eröffnungsfeier an Bord der "Rickmer Rickmers"

17.00 - 18.00 Uhr: Große Einlaufparade (live auf NDR.de)

20.15 Uhr: Santiano (auch im NDR Fernsehen) auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

21.30 Uhr: The Rattles auf der NDR 90,3 und Hamburg Journal Bühne

Der NDR feiert mit

Von Freitag bis Sonntag ist der NDR mit einer Bühne direkt an den Landungsbrücken vertreten. Täglich ab 12 Uhr starten NDR 90,3 und das Hamburg Journal mit einem bunten Bühnenprogramm. Heute sorgen unter anderem Santiano, The Rattles und die Live Music Connection für gute Stimmung und trotzen dem Schmuddelwetter. Darüber hinaus ist der Drei-Mast-Schoner "Regina Maris" für NDR 90,3 und das Hamburg Journal im Einsatz. An allen drei Tagen können Hörer und Zuschauer bei ihrer Fahrt über die Elbe mitsegeln - und an Bord "ihre" Moderatoren treffen.

Erste Geburtstagsfeier 1977

Die Geburtsstunde des Hamburger Hafens geht auf einen Freibrief von Kaiser Friedrich Barbarossa zurück. Am 7. Mai 1189 gewährte er Schiffen auf der Elbe von Hamburg bis zur Nordsee Zollfreiheit. Den Hafengeburtstag feiern die Hanseaten offiziell aber erst seit 1977. Im großen Stil findet er seit dem 800-jährigen Bestehen des Hafens im Jahr 1989 statt.

Karte: Die Höhepunkte des Hamburger Hafengeburtstages

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.05.2016 | 19:30 Uhr