Bei Beiersdorf läuft es wie geschmiert

2016 war ein erfolgreiches Jahr für den Hamburger Beiersdorf-Konzern. Das im Dax notierte Unternehmen hat den Netto-Gewinn im abgelaufenen Jahr kräftig gesteigert. Er kletterte um gut acht Prozent auf 727 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs im vergangenen Jahr um rund ein Prozent auf 6,75 Milliarden Euro. Besonders gefragt waren die Duschgele, Lotions und Cremes des Nivea-Herstellers im vergangenen Jahr in Schwellenländern. Denn in Mexiko, Brasilien, Indien aber auch Russland liefen die Geschäfte besonders gut. Für das laufende Jahr plant Beiersdorf ein Umsatzplus zwischen drei und vier Prozent.

"Nachhaltiger Wachstumskurs"

Vorstandschef Stefan Heidenreich sagte: "Beiersdorf ist in den Jahren 2011 bis 2016 um durchschnittlich 4,7 Prozent pro Jahr gewachsen, der Aktienkurs ist um 94 Prozent gestiegen und der Unternehmswert hat sich fast verdoppelt." Beiersdorf befinde sich auf einem "nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs". "Unsere Pipeline ist sehr gut gefüllt mit Innovationen."

Verstärkt Männer im Visier

Vor allem Männer will der Beiersdorf-Konzern künftig stärker als potenzielle Kunden ins Visier nehmen - und setzt dabei auf die Hilfe prominenter internationaler Fußballclubs. Die Kicker sollen Werbung für Männer-Duschgele und -deos machen.

Dividende für Aktionäre wird nicht erhöht

Während die Kosmetiksparte des Nivea-Herstellers beim operativen Ergebnis deutlich zulegte, verdiente die Klebstofftochter Tesa trotz gestiegener Erlöse weniger. Ungeachtet der neuen Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis ändert sich nichts an der Dividende. An die Aktionäre soll wie in den Jahren zuvor 70 Cent je Anteilschein ausgeschüttet werden. Ein großer Teil der Ausschüttung geht an die Hamburger Milliardärsfamlie Herz, die über ihre Holding Maxingvest gut die Hälfte der Anteile hält.

Veränderungen in der Konzernzentrale

Unterdessen stehen in der Unternehmenszentrale im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel große Veränderungen an. Verschiedene Unternehmensbereiche sollen zusammengelegt werden, die Mitarbeiter kürzere Wege haben. Dafür wird vor allem am Wiesinger Weg angebaut.

Der Konzern mit seinen rund 17.700 Beschäftigten macht einen Großteil seiner Erlöse mit Kosmetikartikeln wie Nivea, Eucerin, Labello und 8x4. Die Klebstofftochter Tesa steht für etwa ein Sechstel des Konzernumsatzes.

