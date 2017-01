Stand: 27.01.2017 08:52 Uhr

Bauarbeiten am Geomatikum: Anwohner verärgert

Es wird eng am Schlump: Dort baut Hamburg zurzeit ein neues Zentrum für die Naturwissenschaftler und Mathematiker neben dem Geomatikum. Die Zahl der Studenten an dem Standort wird von 4.000 auf 5.000 anwachsen, weil die Informatiker zur Bundesstraße ziehen. Zudem baut die Wissenschaftsbehörde größere Hörsäle und Labore. Deswegen lässt sie Dutzende Bäume fällen - zum Ärger von Studenten und Anwohnern.

"Früher stand da eine Wiese"

Bei einer Anhörung am Donnerstagabend gab es Proteste: "Früher stand da eine Wiese. Das war ein besonderer Erholungsbereich für Studenten", sagte ein Teilnehmer. "Das ist der Trend in der Landschaftsplanung: Je mehr Betonplatten irgendwo hingelegt werden, desto eleganter sieht es aus. Aber die Bürger finden es schrecklich!"

Man habe einfach keinen Platz für üppiges Grün, erwiderte Sabine de Buhr vom städtischen Bauträger GMH. "Die Universität will sich am Standort erweitern. Das heißt: Wir brauchen mehr Gebäude, und wir müssen das auf den wenigen freien Grundstücksflächen unterbringen." Notfalls müssten die Studenten in den Schanzenpark gehen.

Klagen über Lärm

Ärger macht auch der Baulärm. Anwohner Martin Schütz sagte, er höre vereinzelt Presslufthämmer um 22 Uhr. "Ich bin fast wahnsinnig geworden. Sie können dem Krach nicht entgehen - außer sie schlafen auf der Toilette." Immerhin hat die Stadt vielen Anwohnern dreifachverglaste Fenster bezahlt.

