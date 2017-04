Stand: 25.04.2017 10:18 Uhr

Bauarbeiten: Extralange Staus vorm Elbtunnel

Autofahrer auf der Autobahn 7 in Hamburg haben am Dienstagmorgen besonders viel Geduld aufbringen müssen: In beide Richtungen staute sich der Verkehr vor dem Elbtunnel auf etlichen Kilometern. Richtung Süden stockte es ab Henstedt-Ulzburg auf rund 30 Kilometern Länge. In der Gegenrichtung standen die Fahrzeuge zwischen Fleestedt und dem Elbtunnel auf einer Länge von 18 Kilometern. Die Auswirkungen zogen sich bis in die Hamburger Innenstadt.

Markierungsarbeiten am frühen Morgen

Für die langen Wartezeiten waren neben der Sperrung der vierten Tunnelröhre seit Freitag auch Markierungsarbeiten verantwortlich, die am Dienstag durchgeführt worden sind. In Höhe Othmarschen hatte sich in der Nacht die gelben Baustellenstreifen von der Fahrbahn gelöst. Weil einige Autofahrer bei schlechter Sicht und Regenwetter die Orientierung verloren, ordnete die Polizei an, die Markierungen zu erneuern.

Vollsperrung nach Unfall

Am späten Vormittag sorgte schließlich ein Unfall für eine komplette Sperrung des Elbtunnels in Richtung Süden. Nachdem sich die Staus zwischenzeitlich wieder etwas abgebaut hatten, verlängerte sich der Stillstand am Vormittag wieder auf mehr als zehn Kilometer Länge.

