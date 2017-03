Stand: 09.03.2017 20:12 Uhr

BDK-Chef: Rechtliche Schritte gegen Polizei

Der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), André Schulz, hat nach der Änderung seiner Besoldungsregelung rechtliche Schritte gegen die Hamburger Polizei angekündigt. "Die Prüfung unseres Rechtsanwalts hat ergeben, dass diese übereilte Entscheidung höchstwahrscheinlich rechtswidrig ist", sagte Schulz dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Er warf dem Polizeipräsidenten der Hansestadt Ralf Meyer "ein fragwürdiges demokratisches Grundverständnis" vor.

BDK-Chef André Schulz: "Sonderurlaub" beendet Hamburg Journal - 09.03.2017 19:30 Uhr Polizeipräsident Mayer hat den "Sonderurlaub" des Chefs des Bundes Deutscher Kriminalbeamter André Schulz beendet und will ihn nun zum Dienst verpflichten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Keine entsprechende Tätigkeit

Seit Januar 2014 wird Schulz zu 50 Prozent von der Hamburger Polizei bezahlt, arbeitet nach eigenen Angaben aber zu 100 Prozent für die Gewerkschaft. Polizeipräsident Meyer hatte die Beschäftigungssituation von Schulz untersuchen lassen. Die Polizei teilte daraufhin am Mittwoch mit: "Eine erste Prüfung hat ergeben, dass Herr Schulz keiner entsprechenden Tätigkeit nachgegangen ist". Die Überprüfung ist laut eines Polizeisprechers aber noch nicht abgeschlossen.

Hamburg schreibt Schulz laut "Spiegel" rückwirkend zum 1. März vor, die Hälfte seiner Arbeitszeit, 20 Stunden pro Woche, auch für das Landeskriminalamt (LKA) tätig zu sein. Schulz sagte dem Magazin, seine Gewerkschaft hätte sein Gehalt auch zu 100 Prozent übernehmen können. Er habe durch die bisherige Regelung keinen persönlichen Vorteil gehabt. Nun sehe er sich zu Unrecht verunglimpft und erwarte von der Polizei "in jedem Fall eine Richtigstellung der Tatsachen".

Bezüge gerechtfertigt?

Schulz ist Erster Kriminalhauptkommissar im Landeskriminalamt Hamburg. Er sieht seine Bezüge als gerechtfertigt. Grundlagen seien die rechtlichen Regelungen für die Bewilligung von Sonderurlaub für öffentliche Belange. Die Bezahlung sei in einer Vereinbarung mit dem Personalrat, der Innenbehörde und dem Polizeipräsidenten festgehalten, hatte Schulz am Dienstag gesagt. Innenbehörde und Polizei erklärten, ihnen sei eine solche Vereinbarung nicht bekannt. Ein Polizeisprecher sagte, Schulz sei als Teilzeitkraft zu 50 Prozent in der Abteilung für polizeiwissenschaftliche Analyse im LKA beschäftigt.

Grauzone Sonderurlaub

Das Hamburger Sonderurlaubsrecht definiert Sonderurlaub für öffentliche Belange, wenn der Beamte überwiegend am Gemeinwohl orientierte Aufgaben öffentlich-rechtlicher Dienstherren oder öffentlicher oder gemeinnütziger Einrichtungen wahrnimmt. Beispiele sind zum Beispiel die Mitwirkung in Parlamenten oder Organen der Sozialversicherung. Andere Vorschriften sehen Sonderurlaub für gewerkschaftliche, parteipolitische, kirchliche, karitative und sportliche Zwecke vor. Das ist jedoch nur für eine eng begrenzte Zahl von Arbeitstagen pro Jahr möglich. Sonderurlaub von mehr als 20 Arbeitstagen im Jahr sei nur unter Wegfall der Bezüge zu gewähren. Die Landesvorsitzenden der weiteren Polizeigewerkschaften in Hamburg sind entweder freigestellte Personalräte oder arbeiten - in einem Fall - als Sachbearbeiter.

Ermittlungen in NRW gegen Gewerkschaftsboss Wendt

In Nordrhein-Westfalen soll der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, jahrelang ein Teilzeitgehalt als Polizist bezogen, aber nicht als solcher gearbeitet haben. Zudem soll er ein Aufsichtsratsmandat bei der Axa Versicherung nicht als Nebentätigkeit gemeldet haben. Gegen den 60-Jährigen wird deswegen ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Weitere Informationen mit Video Hamburg streicht Zahlung an BDK-Chef Der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter hat offenbar ohne entsprechende Tätigkeit jahrelang Zahlungen von der Stadt Hamburg kassiert. André Schulz sieht sich jedoch im Recht. mehr 00:52 min Wirbel um Bezahlung von BDK-Chef Schulz 09.03.2017 08:00 Uhr NDR 90,3 Der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter soll von der Stadt Hamburg kein Geld mehr bekommen. Andé Schulz soll jahrelang ungerechtfertigte Bezüge erhalten haben. Audio (00:52 min)

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.03.2017 | 19:30 Uhr