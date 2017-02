Stand: 28.02.2017 17:06 Uhr

Autokorso für inhaftierten Journalisten Yücel

Bundesregierung, Parteien und Journalistenverbände haben heute die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei kritisiert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Anordnung der Untersuchungshaft bitter und enttäuschend. Die Grünen sowie die Organisation "Reporter ohne Grenzen" forderten, dass die Bundesregierung eingreift. Die Initiative #FreeDeniz hat heute Nachmittag zu Soldidaritätskundgebungen in elf deutschen Städten aufgerufen - auch in Hamburg. Hier ist zwischen 17.30 und 19 Uhr ein von der Polizei begleiteter Autokorso quer durch die Innenstadt geplant, wie NDR 90,3 berichtete. Die Route soll auch am türkischen Generalkonsulat an der Moorweide vorbeiführen.

Türkische Gemeide in Hamburg fordert Freilassung

Die Türkische Gemeinde in Hamburg und Umgebung (TGH) verlangte heute die sofortige Freilassung von Yücel und verurteilte die Entscheidung des Gerichts, den 43 Jahre alten Korrespondenten der Zeitung "Die Welt" in Untersuchungshaft zu nehmen. "Auch wenn in der Türkei weiter der Ausnahmezustand gilt, ist die Justiz dazu angehalten mit Augenmaß und Bedacht zu handeln", sagte TGH-Geschäftsführer Dirk Tröndle. Dies betreffe auch die vielen anderen türkischen Journalisten, die seit Monaten in Haft sind.

"Die Presse- und Meinungsfreiheit ist ein Gut, welches nicht verhandelbar ist", sagte Tröndle. Das gelte gerade in Zeiten, in denen die Medien selbst in den entwickelten Demokratien beschuldigt werden, zu lügen oder Fake News zu verbreiten. Gute Demokraten und "die Anständigen" müssten jetzt für die Presse- und Meinungsfreiheit und für freie, unabhängige Medien streiten, "weil ihnen die bedeutende Funktion der vierten Gewalt in einer Demokratie zukommt", so Tröndle.

Nach 13 Tagen Gewahrsam in U-Haft

Yücel war am Montag nach 13 Tagen in Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden. Es kann bis zu fünf Jahre dauern, ehe es zur Freilassung oder zu einem Prozess kommt, in dem die Schuldfrage geklärt wird. Yücel werden der "Welt" zufolge "Propaganda für eine Terrororganisation" und "Volksverhetzung" vorgeworfen. Yücel besitzt die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft. Aus Sicht der türkischen Behörden ist er damit ein einheimischer und kein ausländischer Journalist.

